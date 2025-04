Ex-PlayStation-Chef bekräftigt Nintendos Preispolitik, aber kritisiert Umsetzung

Der ehemalige PlayStation-Chef Shawn Layden hat sich erneut zur jüngsten Preispolitik von Nintendo geäußert. Während viele Nintendo-Fans über den satten Preisanstieg für Switch-2-Software verärgert sind, empfindet Layden Nintendos Schritt als längst überfällig.

Konkret teilte Layden seine Gedanken im Rahmen eines Gesprächs auf dem YouTube-Kanal Player Driven. „Ich glaube, Nintendo reißt da einfach das Pflaster ab und sagt: ‚Sieht aus, als wären es 80 Dollar für ein Spitzenspiel auf der neuen Plattform‘“, kommentiert Layden die Preiserhöhung.

Doch anstatt Nintendo zu kritisieren, wie es ein Großteil der Spielerbasis tut, lobt Layden die Preiserhöhung und sagt, sie sei etwas, das Branchenvertreter, einschließlich ihm selbst, zu lange hinausgezögert hätten. Anstatt SpielerInnen auf einen Schlag mit einer beträchtlichen Summe zu konfrontieren, sollte seiner Meinung nach in jeder neuen Konsolengeneration eine Preiserhöhung von 5 Dollar pro Spiel „eingeplant“ sein.

Inflationsbereinigt, so Layden, seien Videospiele heute deutlich günstiger als früher: „59,99 Dollar im Jahr 1999 entsprechen etwa 100 Dollar.“ Laut dem U.S. Bureau of Labor Statistics ist die Inflation in den USA seit Januar 1999 um 94,54 Prozent gestiegen, was Laydens Schätzung fast 17 Dollar unter dem aktuellen inflationsbereinigten Wert verortet.

Während diese Zahlen angesichts des derzeitigen Abschwungs der Weltwirtschaft schwer zu verdauen sind, weist Lewis Ward von IDC Research darauf hin, dass die Kosten für die Herstellung von Spielen viel schneller gestiegen seien als die Preise, die die VerbraucherInnen dafür zahlen – GameRant führt aus.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass sich Layden zu dem Thema äußert. Bereits vor einigen Tagen teilte er erste Gedanken zu Nintendos Preisstrategie rund um Nintendo Switch 2. Die Details lest Ihr hier.

via GameRant, Bildmaterial: Mario Kart World, Nintendo