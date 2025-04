Yoko Taro erklärt, was Final Fantasy VII Remake mit der NieR-Neuauflage zu tun hat

Ihr erinnert Euch: Mit NieR Replicant ver.1.22474487139… veröffentlichte Square Enix 2021 eine Neuauflage des ersten NieR. Die setzte auf einen skurrilen Untertitel und Verwirrung darüber, ob sie denn nun ein Remake oder Remaster sei. Yoko Taro empfand keine der Bezeichnungen als wirklich passend und taufte die Neuauflage kurzerhand „Version Update“.

Nun meldete sich Yoko Taro in einem Podcast zur Geschichte von NieR zu Wort und thematisierte den Umstand nochmal – Twitter-User Genki fasst zusammen. Interessant: Tatsächlich habe Final Fantasy VII Remake eine große Rolle dabei gespielt, wie man mit der Vermarktung von NieR Replicant umgegangen sei. Yoko Taro erklärt, dass es nach Final Fantasy VII Remake schwierig geworden sei, etwas als „Remake“ zu bezeichnen, weil es so unglaublich war.

In Bezug auf NieR Replicant ver.1.22474487139… führt er aus: „Es ist wirklich schwer, etwas als Remake zu bezeichnen. Final Fantasy VII, das unglaublich war, wurde unter dem Namen „Remake“ verkauft. Und wir dachten uns: Na ja, so ein Remake machen wir sicher nicht, also was sollen wir tun? Deshalb haben wir uns für einen schwammigen Titel mit dieser lächerlich langen Nummer entschieden.“ Wie immer herrlich bescheiden.

Bildmaterial: NieR Replicant ver. 1.22474487139…, Square Enix, Toylogic