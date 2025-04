Überraschende Ankündigung für Switch: Brettspiel-RPG erscheint doch im Westen

Im Januar hatte Entwickler Sting angekündigt, dass Dokapon: Sword of Fury bald für PCs via Steam erhältlich sein würde. Dabei sollte es auch englische Texte geben. Inzwischen ist die Veröffentlichung bei Steam erfolgt und Dokapon-Fans freute das, denn es war die erste Lokalisierung des im August 2024 in Japan veröffentlichten Remasters.

In Japan erschien „Sword of Fury“ allerdings auch für Nintendo Switch und zu dieser Version des Remasters gab es leider keinerlei Neuigkeiten. Das ändert sich jetzt überraschend. Wie Sting bekannt gab, schiebt man die lokalisierte Switch-Version am 7. Mai 2025 nach.

Der Titel ist eine überarbeitete Version des gleichnamigen Spiels, das ursprünglich 1998 für die PlayStation erschien. Dokapon: Sword of Fury kombiniert Brettspiel- und RPG-Elemente und setzt auf humorvolle und teils hinterhältige Interaktionen zwischen den SpielerInnen.

Überlistet eure Freunde und werdet der reichste Mensch der Welt – das ist das Spielziel. SpielerInnen können Monster besiegen, Waffen kaufen und aufleveln – oder sich dafür entscheiden, Freunde zu verraten und zu bestehlen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen.

Die Rückkehr von Dokapon: Sword of Fury setzt die Tradition von Stings „Remaster-Projekten“ fort, wie zuvor bei Dokapon Kingdom: Connect, das 2023 im Westen veröffentlicht wurde. Auch hierbei handelte es sich um ein Remaster, dem schon mehrere Neuauflagen vorausgingen. Das Original geht zurück auf eine Super-Famicom-Veröffentlichung 1994.

via Gematsu, Bildmaterial: Dokapon: Sword of Fury, Sting