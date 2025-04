Wegen Trumps Zollpolitik: Square Enix setzt Vorbestellungen für bestimmte Produkte aus

Wie schon in seiner ersten Amtszeit machte Präsident Trump zu Beginn seiner zweiten Amtszeit im Oval Office Zölle zum zentralen Bestandteil seiner Wirtschaftspolitik. Die Bemühungen, andere Länder zu neuen Handelsabkommen zu zwingen, intensivierten sich am 2. April, den Washington zum „Tag der Befreiung“ erklärte.

An diesem Tag wurden allgemeine Zölle eingeführt. Eine Woche später kündigte die Regierung eine 90-tägige Aussetzung aller „gegenseitigen“ Zölle an. Das hatte bereits Auswirkungen auf Videospielfans, vor allem in Nordamerika. Nintendo beispielsweise plante um, lässt die „Switch 2“ aus Vietnam statt aus China einfliegen.

Inmitten all dieser Unsicherheit beschloss Square Enix, keine Vorbestellungen für bestimmte Produkte aus seinem nordamerikanischen Store mehr anzunehmen. Wie Siliconera anmerkt, trat die Entscheidung am 9. April in Kraft – demselben Tag, an dem Washington seine dreimonatige Zoll-Aussetzung ankündigte.

„Angesichts der anhaltenden internationalen Zollunsicherheiten haben wir beschlossen, Vorbestellungen für einige neue Merchandise-Artikel vorübergehend auszusetzen“, heißt es in der Store-Mitteilung. Gleichzeitig wird den Fans für ihr Verständnis gedankt.

Vorerst hat das japanische Unternehmen lediglich die Möglichkeit zu Vorbestellungen von diversen Merchandise-Artikeln ausgesetzt – Videospiele sind folgerichtig von den jüngsten Entwicklungen ausgeschlossen. Auch zahlreiche Merchandise-Produkte können aktuell noch vorbestellt werden.

GameRant bestätigt ferner, dass sich die Inhalte der nordamerikanischen Vorbestellungsseite für die USA und Kanada gleichen. Das legt nahe, dass Square Enix‘ Entscheidung auch kanadische VerbraucherInnen betreffen könnte. Square Enix hat noch keine Klarheit darüber geschaffen, wie lange diese kürzlich verhängte Aussetzung in Kraft bleiben wird.

Da das Unternehmen jedoch wirtschaftliche Unsicherheit als Hauptgrund für die Entscheidung angab, könnte diese mindestens bis Mitte Juli 2025 andauern. Erst dann fällt die dreimonatige Zollaussetzung und die Situation um Zölle auf japanische Importe dürfte klarer werden.

via GameRant, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix