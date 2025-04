PS Plus erweitert Spielekatalog um Überraschungs-Hit, Schwergewicht und Klassiker

Wie gewohnt wird Sony Interactive Entertainment den Spielekatalog von PlayStation Plus zur Monatsmitte für Abonnenten der Stufen Extra und Premium erweitern. Und auch in diesem Monat hat man sich allerhand Gedanken gemacht.

Mit Blue Prince hat man sich einen Überraschungs-Hit an Land gezogen. Das Roguelike-Rätsel-Abenteuer von Entwickler Dogubomb und Publisher Raw Fury avanciert aus dem Nichts zum GOTY-Anwärter und startet heute übrigens auch im Xbox Game Pass.

Mit Hogwarts Legacy dürfen Extra- und Premium-Abonnenten zudem ein echtes Schwergewicht spielen. Das über 30 Millionen Mal verkaufte Spiel war eines der erfolgreichsten des starken Jahrgangs 2023, der unter anderem noch Zelda: Tears of the Kingdom und Super Mario Bros. Wonder hervorbrachte.

Zu den neuen Klassikern für Premium Abonnenten gehört neben War of the Monsters (PS2) auch Alone in the Dark 2 (PSone) – das Survival-Horror-Game von 1993 kann jetzt erstmalig auf PS5 gespielt werden.

Das Line-up ab dem 15. April:

Hogwarts Legacy

Blue Prince (schon ab heute)

Bloom & Rage Rape 2

EA Sports PGA Tour (schon ab heute)

Battlefield 1

PlateUp!

PlayStation Plus Premium:

Alone in the Dark 2 (PS4, PS5)

War of the Monsters (PS4, PS5)

