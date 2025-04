Ehemaliger PlayStation-Chef teilt seine Gedanken zu Nintendos jüngster Preispolitik

Nintendo Switch 2 ist gerade in aller Munde. Während sich viele Fans auf die nächste Nintendo-Konsole freuen, waren Diskussionen um den Switch-Nachfolger in den letzten Tagen vor allem von der Preisfrage beherrscht. Insbesondere der happige Preis von 89,99 Euro, den Nintendo für die physische Version von Mario Kart World* aufruft, sorgt nach wie vor für reichlich Zündstoff.

In einem aktuellen Interview mit PlayerDriven auf YouTube äußerte sich nun sogar der ehemalige PlayStation-Chef Shawn Layden zu den Preissteigerungen für exklusive Nintendo-Titel, die auf der kommenden Switch 2 erscheinen sollen.

Layden erklärte, dass die Kosten einen gewaltigen Sprung gegenüber den Preisen darstellen, die SpielerInnen für Titel auf der ursprünglichen Switch-Konsole bezahlt haben. Er glaubt aber auch, dass Nintendos umfangreiche und äußerst beliebte Sammlung an IPs viele Fans trotzdem dazu bewegen wird, mehr für die Spiele zu bezahlen. Immerhin seien ikonische Marken wie Super Mario, Donkey Kong und The Legend of Zelda eben nur auf Nintendo-Konsolen verfügbar – ein großer Kaufreiz.

Im Gespräch hebt Layden natürlich speziell die Preiserhöhung für Mario Kart World auf der Nintendo Switch 2 hervor, die einem satten Anstieg von 20-30 US-Dollars im Vergleich zu Mario Kart 8 Deluxe entspreche.

Nintendo selbst äußerte sich bereits zu der Preisgestaltung für Switch-2-Spiele. Man strebe eine „variable Preisgestaltung“ an, so Doug Bowser. Die Details lest Ihr hier.

via GameRant, Bildmaterial: Mario Kart World, Nintendo