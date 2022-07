Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes neu vorgestellt – Level-5 spricht über Probleme

Akihiro Hino und Level-5 haben Wort gehalten und neue Details zu Inazuma Eleven veröffentlicht. Der neue Teil macht dabei heute die nächste Namensänderung durch. Inazuma Eleven: Great Road of Heroes, einst als Inazuma Eleven Ares angekündigt, heißt jetzt Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes.

In einem neuen Blogbeitrag, den Gematsu übersetzt hat, gibt es zahlreiche neue Informationen. Die Namensänderung soll auch eine kleine Neuausrichtung deutlich machen. Das Spiel würde sich nicht mehr nur um starke Spieler drehen, sondern auch das Training und die harte Arbeit auf dem Weg zum starken Spieler.

Ein Story-Modus soll die Geschichte von Unmei Sasanami erzählen. Es ist eine neue Geschichte. Ursprünglich war geplant, um Unmei herum eine Vielzahl bekannter Charaktere der Serie zu scharen. Doch das wird jetzt auf den Chronik-Modus verschoben. Hier können Spieler mit Charakteren aus der ganzen Serie zusammenspielen. Einige davon zeigen die Screenshots.

Der schwierigste Teil der Entwicklung war es für Level-5, die Touchscreen-Steuerung so intuitiv wie möglich auf neuer Hardware zu erreichen. Das hat die Entwickler offensichtlich vor Probleme gestellt. Die erstellten Demos hätten kein befriedigendes Spielgefühl vermittelt, stattdessen sei das Fußballspiel zu einem Standard-Fußballspiel verkommen. Nach vielen Versuchen sei das „Free Soccer Interface“ geboren worden. Damit können Spieler jederzeit zwischen verschiedenen Spielstilen wechseln!

Es gäbe zwar eine „fußballähnliche“ Steuerung mit einem Controller, aber die einzigartige, einfache Bedienung der Serie konnte man dann doch erhalten. Eine Steuerungsmöglichkeit für Fans der Originalspiele soll es dennoch geben. Level-5 will optional einen speziellen Stift verkaufen.

Die Switch verfügt über einen Touchscreen, aber der spielt für die wenigsten Spiele eine Rolle, weil die Konsole natürlich auch im TV-Modus spielbar sein muss. Für die PlayStation 4 ist das bekanntlich ohnehin kein Thema.

Details zur Story des Spiels sind noch rar. Ein interessanter Hintergrund aber schon mal: Während die früheren Protagonisten Fußballspielen liebten, kann Unmei Sasanami selbst nicht spielen. Der Spieler fungiert als Trainer. Es gibt eine neue Schule in Nagasaki, Kyushu in Japan, die als Spielort dient. Die neue Website weist Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes für eine Veröffentlichung auf Nintendo Switch, PlayStation 4 und Mobilgeräte aus. Im Winter soll es weitere Details geben.

Neue Screenshot und Artworks:

Bildmaterial: Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes, Level-5