Babylon ist gefallen: Square Enix streicht Babylon’s Fall größere Updates und zieht den Stecker

Das war’s: Square Enix und insbesondere PlatinumGames haben sich über Monate hinweg kämpferisch gegeben, aber jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, die Dinge realistisch zu sehen. Babylon’s Fall wird seine Services einstellen.

Vielmehr noch: Geplante Updates werden ersatzlos gestrichen. Die Server werden dann am 28. Februar 2023 abgeschaltet. Danach wird es logischerweise nicht mehr möglich zu sein, sich einzuloggen und zu spielen.

„Am Donnerstag, den 3. März 2022 haben wir mit dem Anspruch, euch ein aufregendes Online-Mehrspieler-RPG in einer komplexen Fantasy-Spielwelt zu bieten, den offiziellen Service begonnen und seitdem die Entwicklung und den Betrieb des Spiels stetig weiter ausgebaut. Es tut uns daher besonders leid, euch heute mitteilen zu müssen, dass wir das Spiel am 28. Februar 2023 einstellen werden“, liest sich das Statement.

„Aus diesem Grund werden außerdem alle größeren vorgesehenen Updates ausgesetzt. Der kurzfristige Zeitplan sieht vor, dass die zweite Saison wie geplant bis Dienstag, den 29. November 2022 andauern und am selben Tag, zeitgleich mit den Wartungsarbeiten, von der letzten Saison abgelöst wird. In dieser letzten Saison könnt ihr euch die Ranglisten-Belohnungen von Saison 2 verdienen“ so das Statement weiter.

Im März hatte man noch vermeldet, dass die ersten Inhalte für Season 3 bereits in Planung seien. Ein bisschen „besondere Belohnungen“ sind für November noch geplant, dort ist der „Start der letzten Season“ ausgelobt. Aber so richtig umfangreich sieht das nicht mehr aus.

Den Zeitplan und das Statement findet ihr im Hanging Garden. Das Launch-Desaster rund um Babylon’s Fall wurde oft genug thematisiert. Kaum jemand hatte wohl damit gerechnet, dass Babylon’s Fall noch einmal auf die Beine kommt. Oder?

