Mario Kart World könnte hartnäckige Theorie um Serienveteran Donkey Kong bestätigen

Wenn man bedenkt, wie lange es Donkey Kong schon gibt und wie wenig sich das Mario-Universum in den 42 Jahren seit der Einführung von Jumpman verändert hat, kann man durchaus glauben, dass die aktuelle Version des liebenswerten Gorillas dieselbe ist wie eh und je. Tatsächlich ist DK aber einer der wenigen Charaktere im Universum, der sich über die Jahre verändert hat.

Der Donkey Kong, der gemeinsam mit Mario sein Debüt im gleichnamigen Spiel feierte, ist heute als Cranky Kong bekannt. Der ist Fans natürlich in seiner älteren Form bekannt, die mit Donkey Kong Country eingeführt wurde. Rares Platformer-Hit bestätigte seinerzeit, dass es sich bei Cranky um den ursprünglichen Donkey Kong handelt. Aber wer ist der aktuelle Donkey Kong?

Fans gingen davon aus, der aktuelle DK sei der Enkel von Cranky Kong und Sohn von Donkey Kong Jr., der sein Debüt wiederum in „Country 2“ feierte. Andere vermuteten, er sei eine erwachsene Version von Donkey Kong Jr. GamesRadar liefert nun ein spannendes, neues Puzzleteil in der Diskussion. Wie der Gründer der Plattform in einem Video aufzeigt, deutet eine Einstellung aus der „Mario Kart World“-Direct daraufhin, das letztere Theorie Hand und Fuß haben könnte.

Konkret geht es um jenen Moment im Trailer, in dem alle Charaktere aus Super Mario Kart vor alten Sprites von sich posieren. Darunter eben auch Donkey Kong vor Donkey Kong Jr., was nahelegt, dass sie ein und derselbe … Affe sind. Mario Kart World – der neueste Teil der Serie – erscheint am 5. Juni exklusiv für Nintendo Switch 2. Alle Infos lest Ihr hier.

via The Gamer, Bildmaterial: Mario Kart World, Nintendo