Bestätigt: Mindestens dieses „Switch 2“-Modul funktioniert auch mit eurer alten Switch

Mit Rune Factory: Guardians of Azuma findet der neueste Eintrag in die Farming-RPG-Serie bekanntermaßen auch seinen Weg auf Nintendo Switch 2. Die Switch-2-Version soll eine höhere Auflösung und verbesserte Bildrate bieten; außerdem gibt es eine Option zur Maussteuerung beim Dorfaufbau.

Nun bestätigte Marvelous Games in einem FAQ-Beitrag ein weiteres spannendes Detail. Demnach werden physische Fassungen der Switch-2-Version des Spiels auch auf einfachen Switch-Konsolen funktionieren.

Marvelous Games erklärt, dass die „Switch 2“-Spielkarte automatisch die Switch- oder „Switch 2“-Version lädt, je nachdem, in welche Konsole die Spielkarte eingelegt wird. Ob das hier ein spezieller Fall ist, oder dies bei allen „Cross-Gen“-Veröffentlichungen funktioniert, ist unklar.

Darüber hinaus bestätigt Marvelous, dass sich das Switch-2-Upgrade-Pack auf der Spielkarte befinden wird und keine zusätzlichen Downloads nötig sein werden, um das Spiel beim Start spielen zu können. Nach dem Start können jedoch noch Patches veröffentlicht werden.

Gute Neuigkeiten in der noch nicht vollends klaren Kommunikation um Switch-2-Versionen. Während einige Titel ein kostenloses Update zur Leistungsverbesserung auf Switch 2 erhalten, können Entwickler für umfangreichere Upgrades ebenso zur Kasse bitten. So etwa im Fall von Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom.

