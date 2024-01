Bandai Namco werkelt an neuer Anime-Adaption, wie ein Trademark vermuten lässt

Bandai Namco arbeitet an einer Videospiel-Umsetzung des hauseigenen Anime Yashahime: Princess Half-Demon, wie einige kürzlich aufgetauchte Beweise vermuten lassen. „Yashahime“ wurde erstmals im Jahr 2020 veröffentlicht und ist wiederum ein Spin-off des erfolgreichen Shojo-Anime Inuyasha. Die von Sunrise Inc., heute bekannt als Bandai Namco Filmworks, produzierte Serie folgt den Abenteuern der Schwestern Towa Higurashi und Setsuna, nachdem sie durch Zeitreise-Spielereien getrennt wurden.

Bandai Namco hat kürzlich den Begriff „Towa and the Guardians of the Sacred Tree“ als Marke angemeldet. Die Einstufung der Einreichung vom 22. Januar, entspricht einem typischen Videospiel-Markeneintrag. Obwohl allein der Begriff, den das japanische Unternehmen zu sichern versucht, nicht eindeutig bestätigt, dass es sich um ein Yashahime-Videospiel-Spin-Off handelt, enthält er zwei Elemente, die auf eine Verbindung zum Anime aus dem Jahr 2020 hinweisen.

Da ist zum einen die offensichtliche Erwähnung von Towa selbst, da es im gesamten Anime-Portfolio von Bandai Namco Filmworks nur eine prominente Figur mit diesem Namen gibt. Zum anderen hat auch der erwähnte „Sacred Tree“ eine Bewandtnis für die Handlung des Anime.

Angesichts der offensichtlichen Anspielungen auf die Serie von Bandai Namco Filmworks scheint es plausibel, dass Yashahime eine eigene Videospiel-Adaption spendiert bekommt. Wann genau „Towa and the Guardians of the Sacred Tree“ erscheint, ist unklar. Falls das denn überhaupt der Fall sein wird – ein Markeneintrag führt bekanntlich nicht zwingend zur Realisierung eines entsprechenden Projekts.

via GameRant, Bildmaterial: Yashahime: Princess Half-Demon, Bandai Namco Filmworks