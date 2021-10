Haunted Chocolatier: Erster Trailer zum neuen Spiel des Stardew-Valley-Machers

Eric Barone, den die meisten von euch besser als ConcernedApe und den Macher von Stardew Valley kennen, hat sein neues Spiel angekündigt. Stardew-Valley-Fans werden sich zumindest optisch gleich zu Hause fühlen.

Das Spiel heißt Haunted Chocolatier und versetzt euch in die Rolle eines Chocolatiers, der eine lokale Schokoladenfabrik und ein Geschäft übernimmt. Beides befindet sich allerdings in einem Geisterhaus. Grafisch knüpft Haunted Chocolatier an Stardew Valley an.

In einem Blogbeitrag auf der neuen, offiziellen Website erklärt euch Barone mehr. „Nachdem ich 10 Jahre meines Lebens Stardew Valley (und es geht weiter) gewidmet habe, ist nun die Zeit gekommen, mein neues Spiel anzukündigen“, so Barone.

Zuerst geht er auf die Frage ein, die wohl auch euch beschäftigt. Warum Schokolade? „Ich bin mir nicht sicher. Es ist mir einfach so eingefallen. Ich denke, manchmal entstehen die besten Ideen blitzschnell, statt clever durchdacht zu sein. So arbeite ich jedenfalls gerne. Wichtig ist die Ausführung.“

Davon abgesehen, glaube er, viele Menschen mögen Schokolade. Möglicherweise richtig. Das Spukschloss soll neben der reizvollen Schokolade etwas Dunkles ins Spiel bringen. Ein negatives Spiel sei Haunted Chocolatier aber nicht. Tatsächlich würde aber Stardew Valley eher die Energie der Sonne kanalisieren, während das neue Spiel die Energie des Mondes kanalisiert. Beides sei lebenswichtig.

Die Arbeit am Spiel mache ihm sehr viel Spaß, weil er nun viele Möglichkeiten hätte. Bei Stardew Valley fühlte er sich nach all den Jahren eingeschränkt. Tatsächlich zeigt der Trailer auch gleich ein paar erfrischend neue Spielelemente.

Bildmaterial: Haunted Chocolatier, ConcernedApe