Bandai Namco könnte eine beliebte Reihe wiederbeleben, die seit 15 Jahren kein neues Spiel bekam

Bandai Namco hat am Ende Februar die Marke „Once Upon a KATAMARI“ in Europa und bereits am 14. Februar die Marke „Gekishin Squadra“ in den USA und Europa eintragen lassen.

Während solche Trademarks nicht zwingend zu irgendetwas führen müssen, ist Bandai Namco bekannt dafür, sich potenzielle Spieletitel frühzeitig zu sichern, bevor eine offizielle Ankündigung erfolgt.

In der Vergangenheit wurden bereits Namen wie „Time Stranger“ (Digimon Story: Time Stranger), „Nightreign“ (Elden Ring Nightreign) oder „Fractured Daydream“ (Sword Art Online: Fractured Daydream) vor ihrer Enthüllung registriert.

Besonders interessant ist deshalb für die meisten wohl „Once Upon a KATAMARI“, da es sich möglicherweise um den ersten neuen Teil der Katamari-Reihe seit Touch My Katamari (PS Vita, 2011) handeln könnte. Jedenfalls abseits der zwei wenig bekannten Mobile-Ableger Tap My Katamari und Amazing Katamari Damacy. Zuletzt veröffentlichte Bandai Namco nur Remaster älterer Titel der Serie.

Weniger klar ist, was hinter „Gekishin Squadra“ steckt. Zwar erinnert der Name an Dragon Ball Z II: Gekishin Freeza (Famicom, 1991), jedoch ist „Gekishin“ kein spezifischer Begriff aus der „Dragon Ball“-Reihe, wie Gematsu spekuliert. Ob es sich um ein völlig neues Projekt oder eine bestehende Marke handelt, bleibt abzuwarten.

Neben diesen neuen Einträgen gibt es noch ungekündigte Marken, die Bandai Namco bereits zuvor registriert hat, darunter „Towa and the Guardians of the Sacred Tree“ und „case. mirage“. Wir können gespannt sein, welche dieser Namen sich bald als offizielle Spiele entpuppen.

