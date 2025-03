20 Jahre God of War: Sony überrascht Fans mit der Dark Odyssey Collection

Sony Santa Monica Studio feiert 20 Jahre God of War mit besonderen Inhalten für Fans der Reihe. Zum Jubiläum erhalten alle Fans von God of War Ragnarök ein kostenloses Update mit der Dark Odyssee Collection.

Das Update erscheint am 20. März für PlayStation und PCs und enthält neue Rüstungen für Kratos, Atreus und Freya sowie überarbeitete Waffendesigns basierend auf dem klassischen Schwarz-Gold-Stil aus früheren Spielen. Diese Optik geht auf den Arbeitstitel Dark Odyssey des ersten God of War von 2005 zurück und war als Skin bereits in God of War II verfügbar.