Japanische Verkaufscharts: Suikoden verpasst die Spitze, Split Fiction startet schwach

Wir blicken zurück auf die letzten beiden, japanischen Verkaufswochen, in denen allerdings nicht so viel passiert ist. Vom 3. März bis zum 9. März 2025 konnte Monster Hunter Wilds die Spitze erwartungsgemäß verteidigen. Allein im Handel wurden über 100.000 weitere Einheiten verkauft.

Da hatten die Neuauflagen von Suikoden I & II das Nachsehen. Auch kumuliert reichte es „nur“ für knapp 50.000 verkaufte Einheiten. Split Fiction ging vergleichsweise unter: 2.946 Koop-Fans griffen in Japan zur physischen PS5-Version in der Launchwoche.

In der Woche vom 10. März bis zum 16. März 2025 war noch weniger los. So genügten Monster Hunter Wilds etwa 40.600 Einheiten, um die Spitze zu verteidigen. Super Mario Party Jamboree rückte mit nur 8.700 Einheiten wieder auf Rang 2 vor. Mit Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth – Fullland of Water and Light auf Rang 10 gibt es den besten Neueinsteiger.

Unten seht ihr die Top 10 der letzten Woche. Die kompletten Charts findet ihr bei Gematsu, ebenso jene zur Vorwoche. Außerdem seht ihr unten die Hardware-Sales der Vorwoche, wo die PS5 mit kumuliert knapp 28.000 verkauften Einheiten kommt, ebenso wie die Switch über alle Modelle hinweg.

Die Software Top 10:

[PS5] Monster Hunter Wilds (Capcom, 02/28/25) – 40.632 (742.869) [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 8.772 (1.228.548) [NSW] Suikoden I & II HD Remaster (Konami, 03/06/25) – 7.330 (46.214) [NSW] Donkey Kong Country Returns HD (Nintendo, 01/16/25) – 6.938 (232.050) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5.851 (3.832.963) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 5.590 (6.283.003) [NSW] Pokémon Karmesin & Purpur (TPC, 11/18/22) – 4.351 (5.538.030) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 3.794 (8.089.216) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 3.048 (5.732.749) [NSW] DanMach – Fullland of Water and Light (03/13/25) – 2.524 (2.524) (New)

Die Hardware-Charts:

PlayStation 5 – 19.262 (5.606.750) Switch OLED – 17.439 (8.870.246) Switch Lite – 6.741 (6.489.348) PS5 Digital – 4.352 (957.872) PS5 Pro – 4.249 (182.218) Switch – 3.718 (20.074.728) Xbox Series S – 236 (333.333) Xbox X Digital – 58 (19.992) Xbox Series X – 39 (319.601) PlayStation 4 – 19 (7.929.336)

Bildmaterial: Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars, Konami