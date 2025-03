Silent-Hill-Fans dürfen sich diesen Tag im März rot im Kalender einkreisen

Es ist nicht so, als würden Silent-Hill-Fans lange Durststrecken nicht kennen. Insofern kann man nach der gelungenen Veröffentlichung von Silent Hill 2 Remake bei der derzeitigen Wartezeit auf Silent Hill f eigentlich noch gar nicht von einer Durststrecke sprechen.

Aber das Remake hat Lust auf mehr gemacht und Fans sind gespannt, wie es mit Silent Hill f weitergeht, um das es schon seit vielen Monaten komplett ruhig ist. Silent-Hill-Fans dürfen aber aufatmen und sich den 13. März im Kalender rot einkreisen.

Konami wird dann eine neue Silent Hill Transmission ausstrahlen. Los geht’s zur gruseligen Zeit um 23 Uhr deutscher Zeit auf Youtube. Die Show wird ausdrücklich die neuesten Informationen zu Silent Hill f bieten. Darüber hinaus gibt es noch keine Details.

Silent Hill f wurde erstmals 2022 während der Silent Hill Transmission von Konami mit einem kurzen Trailer enthüllt. Im Gegensatz zu den bisherigen Teilen der Reihe spielt Silent Hill f nicht in den USA, sondern in den 1960er-Jahren in Japan. Die Story wird von Ryukishi07 geschrieben, einem bekannten Autor von Visual Novels, der für psychologische Horror-Geschichten wie Higurashi: When They Cry bekannt ist.

Fans vermuten deshalb, dass Silent Hill f sich ebenfalls stark auf psychologischen Horror konzentrieren wird, ähnlich wie andere Teile der Serie. Der Trailer zeigte damals keinerlei Gameplay-Szenen, aber offenbarte erste Einblicke in die Umgebung – eine scheinbar ruhige, kleine Stadt – sowie die mögliche Protagonistin, ein junges Mädchen, das von pflanzenartigen Ranken heimgesucht wird.

Bildmaterial: Silent Hill f, Konami, NeoBards Entertainment