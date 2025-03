Silent Hill f basiert auf einem realen Dorf und das ist fast genauso gruselig wie im Spiel

Im Zuge der jüngsten Ausgabe der Silent Hill Transmission präsentierte Konami endlich erste handfeste Einblicke zu Silent Hill f. Außerdem teilte das Kreativ-Team hinter dem spannenden Serienableger allerhand Informationen zum Spiel: Unter anderem etwa, dass der Schauplatz Ebisugaoka auf einen realen Ort in Japan basiert – Kanayama, Gero in der Präfektur Gifu.

Das Team habe sich alle Mühe gegeben, den Ort audiovisuell einzufangen und im 1960er-Jahre-Kontext des Spiels umzusetzen. Davon zeigen sich nun auch tatsächliche EinwohnerInnen Kanayamas begeistert, die Bilder und Einblicke geteilt und das schaurige Potenzial ihrer Heimat erkannt haben.

Twitter-User sinonomeimori – dessen Großmutter aus Kanayama stammt – teilte diverse Bilder mit dem Kommentar: „Besuchen Sie doch Kanayama, eine Stadt, in der Sie auch außerhalb der Welt von Silent Hill beunruhigende Szenen fotografieren können.“ Während einige Fotos eine ländliche, stimmungsvolle und etwas isolierte Atmosphäre vermitteln, sind andere geradezu unheimlich – siehe Handabdrücke.

Weiteren Usern zufolge, die mit Kanayama vertraut sind, sehe die Nachbildung in Silent Hill f sehr originalgetreu aus. Die Aufnahme der Stadt in das Spiel wird zudem positiv aufgenommen, wie sinonomeimori bemerkt: „In Kanayama gibt es keine Unterhaltungsmöglichkeiten, es ist kalt und dünn besiedelt, daher dachte ich, die Stadt würde sich allmählich entvölkern und aussterben. Ich habe jedoch so viele Antworten von Leuten gesehen, die sagten, dass sie die Atmosphäre lieben und die Stadt besuchen möchten, was mich sehr gefreut hat. Vielen, vielen Dank.“

Konami macht also offensichtlich nicht nur Silent-Hill-Fans glücklich; das Unternehmen kurbelt zusätzlich den Tourismus an. Silent Hill f hat noch keinen konkreten Termin, aber bei Amazon* könnt ihr eine Handelsversion schon vorbestellen.

via Automaton Media, Bildmaterial: Silent Hill f, Konami, NeoBards Entertainment