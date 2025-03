Sichert euch jetzt das Collector’s Pack zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Der gute, alte Snake ist in dieser Woche präsenter, als Konami es sich wohl ausgerechnet hat. Grund dafür ist Neil in Death Stranding 2: On the Beach, der offensichtlich eine Referenz auf Solid Snake ist.

So oder so, wenn ihr Kojima- und Metal-Gear-Fans seid, dann geht es euch in den nächsten Monaten gut. Death Stranding 2 erscheint im Juni und Metal Gear Solid Delta: Snake Eater im August. Eine Deluxe Edition, die zahlreiche Bonusinhalte bietet, ist bei Amazon für PS5* und Xbox* bereits vorbestellbar. Das gilt jetzt endlich auch für das besondere Collector’s Pack zum Spiel.

Bei Media Markt* und bei Saturn* könnt ihr euch diese Sonderausgabe jetzt vorbestellen. Das Collector’s Pack sei für „die ultimativen Überlebenskämpfer“, heißt es von Konami. Es enthält in einer besonderen Verpackung eine „Elite Büste“ von Snake im Maßstab 1:4 sowie einen Soundtrack auf Vinyl. Aber kein Spiel, das müsst ihr noch dazukaufen.

Mit 219,00 Euro hat das Collector’s Pack allerdings seinen Preis. Ihr wollt kein Collector’s Pack, sondern sparen? Dann gibt es auch gute Nachrichten. Die Standardversion wird bei Amazon* derzeit mit 15 Prozent Pre-Launch-Rabatt angeboten.

Das Spiel ist ein Remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater aus dem Jahr 2004 und bleibt der ursprünglichen Geschichte und Atmosphäre treu, bietet jedoch moderne Grafik und 3D-Audio, um das Dschungel-Setting noch immersiver zu gestalten. Konami verspricht eine „ultimative Survival-Stealth-Action-Erfahrung“.

Bildmaterial: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami