Kojima deutete den Auftritt des Snake-Klons in Death Stranding 2 schon vor Jahren an

Im Zuge des SXSW-Panels veröffentlichten PlayStation und Kojima Productions kürzlich bekanntlich einen neuen Trailer zu Death Stranding 2: On the Beach, der nicht zuletzt das Veröffentlichungsdatum des Titels im Gepäck hatte. Der 10-minütige (!) Trailer ist natürlich Kojima-typisch randvoll mit Mysterien, wichtigen Story-Sequenzen und prominenten Cameos, denen das Internet bereits auf der Spur ist.

Ein Auftritt insbesondere sorgt bei Fans für Aufsehen. Gegen Ende des Trailers zieht eine unbekannte Figur ein Bandana an und erinnert damit natürlich nicht von ungefähr an den ikonischen Protagonisten von Metal Gear Solid. Besonders spannend: Die Figur wird von Schauspieler Luca Marinelli gemimt. Und eben diesen zog Kojima bereits vor gut fünf Jahren für die Rolle von Solid Snake in Erwägung.

2020 erklärte die Branchengröße: „Ich verfolge viele Schauspieler. Luca Marinelli ist mir kürzlich aufgefallen, nachdem ich The Old Guard und Martin Eden gesehen hatte. Er hat in They Call Me Jeeg Robot einen beeindruckenden Bösewicht gespielt, aber ich denke, dass er bald seinen Durchbruch haben wird und seine Popularität zunehmen wird.“ Dann fügte er hinzu: „Außerdem denke ich, wenn er ein Bandana tragen würde, wäre er das Ebenbild von Solid Snake!“

Na klar: Die Chancen, dass Solid Snake Teil von Death Stranding 2 sind, dürften bei null liegen. Gegen eine charmante Referenz (oder wahlweise einen Seitenhieb gegen Konami) ist hingegen nichts einzuwenden.

Nur wenige Augenblicke später lockt der Trailer übrigens mit der nächsten offensichtlichen Referenz. Ein gewaltiger Teer-Riese nutzt das Transportmittel der Protagonistentruppe – die Magellan – als Kopfersatz und erinnert dabei unweigerlich an den Promi-Mech Metal Gear Rex. Wie das alles zusammenpasst, erfahren wir spätestens am 26. Juni 2025. Dann erscheint Death Stranding 2: On the Beach für PlayStation 5.

via The Gamer, Bildmaterial: Death Stranding 2: On the Beach, Sony Interactive Entertainment, Kojima Productions