Project Delta: Polnisches Studio darf mit PlayStation-Marke experimentieren

Das polnische Entwicklerstudio People Can Fly (Outriders für Square Enix) arbeitet an einem neuen Spiel für Sony Interactive Entertainment. Wie das Studio bekannt gab, wurde eine Vereinbarung zur Entwicklung eines Prototyps für ein Spiel mit dem Codenamen Project Delta getroffen. Dabei handelt es sich um ein Werk, das auf einer bestehenden Marke von Sony basiert.

Die Zusammenarbeit erfolgt im Rahmen eines „Work-for-Hire“-Modells. Das bedeutet, dass People Can Fly als Entwickler im Auftrag von Sony agiert, während Sony Interactive Entertainment als Publisher fungiert. Im Gegenzug erhält das Studio eine vereinbarte Vergütung. Die Entwicklung des Prototyps wird in mehreren Phasen erfolgen, wobei People Can Fly betont, dass die Rahmenbedingungen der Vereinbarung denen ähnlicher Projekte entsprechen.