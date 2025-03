Nintendo wirbt jetzt für die „Switch 2“ bei den Seattle Mariners und das ist kein Zufall

Mit einem auf den ersten Blick seltsam anmutenden Social-Media-Beitrag sorgte Nintendo of America heute für Fragezeichen. Nintendo und die Marines? Baseball? Offensichtlich wird Nintendo jetzt Sponsor dieser Mannschaft, was irgendwie so gar nicht Nintendo-like ist. Aber das ist natürlich alles kein Zufall.

„Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass wir unsere langjährige Beziehung mit [den Seattle] Mariners ausbauen und in dieser Saison auf dem Trikotärmel des Teams zu sehen sein werden“, heißt es von Nintendo. Dazu gibt es ein kleines Video, welches das Nintendo-Logo auf dem Jersey der Mannschaft zeigt.

Langjährige Beziehung? Ja, tatsächlich. Diese geht zurück bis ins Jahr 1992, als der damalige Nintendo-Präsident Hiroshi Yamauchi mit Howard Lincoln das Team kaufte. 2016 verkaufte man es für mehrere Hundert Millionen US-Dollar wieder, bis heute besitzt Nintendo aber 10 Prozent an der Mannschaft. Und jetzt wirbt man prominent auf dem Ärmel der Mannschaft. Das Heimtrikot zeigt dabei das schlichte Nintendo-Logo, während man auswärts die Switch 2 bewirbt.

„Nintendo und die Mariners sind seit 1992 untrennbar miteinander verbunden“, kommentiert Kevin Martinez, President of Business Operations der Seattle Mariners. „Jetzt werden unsere Trikotärmel jedes Mal, wenn die Mariners das Spielfeld betreten, daran erinnern, was Nintendo of America für die Gemeinschaft im Nordwesten und das Team getan hat. Es gibt keine bessere Partnerschaft in der Major League Baseball. Wir sind dankbar für unsere unglaubliche Beziehung zu Nintendo.“

„Es ist wirklich aufregend, mit einem so talentierten Team zusammenarbeiten zu können, zu dem auch so brillante Spieler wie Julio gehören“, sagte Doug Bowser, Präsident und Chief Operating Officer von Nintendo of America. „Unsere Geschichte mit den Mariners reicht Jahrzehnte zurück, sodass es sich wirklich wie ein Nachhausekommen anfühlt.“

Bildmaterial: Seattle Mariners