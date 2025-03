Exklusive neue Promokarten zum Pokémon-Sammelkartenspiel feiern erfolgreiche Trainer

Die Pokémon-Meisterschaftsserie 2025 bringt einige bedeutende Änderungen mit sich, darunter eine neue Möglichkeit für Pokémon-Fans, sich über Championship Points für die Weltmeisterschaften zu qualifizieren. Neben einer Anpassung des Qualifikationssystems nach Bewertungszonen wurde auch ein neues Belohnungsprogramm vorgestellt: die Ace Trainer Rewards.

Dieses Programm bietet Fans, die mindestens 200 Championship Points sammeln, exklusive Belohnungen und den Titel Ace Trainer. Zu den Belohnungen gehören ein offizielles Zertifikat, eine exklusive Deckbox und Kartenhüllen in Pokémon-Sammelkartenspiel-Live, vor allem aber die diesjährige Version der „Celebratory Fanfare“-Promokarte.

Diese Karte wurde bisher nur in Asien verteilt und zeichnet sich durch jährlich wechselnde Illustrationen aus, die den Wettbewerbsgeist der jeweiligen Saison einfangen. Eine neue Illustration zur Feier der Saison 2025 sei in Bearbeitung und die neueste Version von Celebratory Fanfare ist bald zum ersten Mal für Trainer außerhalb von Asien erhältlich. Die bisherigen vier Karten seht ihr unten.

Prämien durch Turnierleistungen

Das neue System ermöglicht es Teilnehmern der Meisterschaftsserie 2024/2025, unabhängig davon, ob sie in den Pokémon-Videospielen, dem Sammelkartenspiel oder Pokémon GO antreten, durch ihre Turnierleistungen spezielle Prämien zu verdienen. Auch für Fans von Pokémon UNITE gibt es eine Möglichkeit zur Qualifikation, allerdings nicht individuell, sondern über die Platzierung von Teams in der CP-Rangliste. In Europa werden zwölf Teams mit dem „Ace Trainer“-Status ausgezeichnet.

Alle qualifizierten Spieler erhalten ihre Belohnungen bis zum 31. Januar 2026. Wer sich für die Pokémon-Meisterschaftsserie interessiert und wissen möchte, ob er sich für das Programm qualifizieren kann, findet detaillierte Informationen auf der offiziellen Website.

via Bisafans, Pokémon, Bildmaterial: The Pokémon Company