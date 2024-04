Compile Heart kündigt Death end re;Quest Code Z an und ist stolz auf das Z-Rating

Compile Heart hat den Teaser zu „Z“ wie erwartet mit der Enthüllung von Death end re;Quest Code Z aufgelöst. Das Roguelike-RPG erhielt mit dem 19. September 2024 einen konkreten Termin für die Veröffentlichung in Japan auf Nintendo Switch, PS4 und PS5. Die Ankündigung für den Westen steht noch aus.

Death end re;Quest Code Z soll eine Geschichte bieten, in der verschiedene „Parallelwelten“ existieren. Iris wurde in der „DE-1 World“ geboren, ein Ebenbild der Erde in den 2000er Jahren. Die „Spirale“ der Tragödie, die sich seit Iris‘ Geburt immer weiter dreht, wird dank der Aktivitäten von Arata Mizunashi und Co. allmählich durchbrochen.

Und so schuf Iris, die ihren guten Charakter wiedergefunden hat, „DE-1.5“. Eine neue, ideale Welt, doch auch hier bahnte sich eine Krise an. Ein geheimnisvoller Mann bringt das Gleichgewicht in Gefahr und Protagonistin Sayaka Hiwatari sieht sich einer chaotischen Szenerie aus Freunden und Feinden gegenüber.

Death end re;Quest Code Z trägt das „CERO Z“-Rating nicht nur im Titel, sondern macht es auch zum Feature. Durchaus gewagt, besonders in Japan. Erst kürzlich gab es im Zusammenhang mit der Freigabe in Japan zu Stellar Blade Diskussionen. Blutvergießen ist in Code Z an der Tagesordnung und mit intensiven Soundeffekten möchte man diverse damit einhergehende Abläufe noch realistischer gestalten.

Ein Trailer steht noch aus, dafür gibt es nachfolgend die ersten Screenshots. Die offizielle Website zu Death end re;Quest Code Z findet ihr hier. Eine Ankündigung für den Westen ist durchaus im Bereich des Möglichen, denn die bisherigen Death-end-Games sind ebenfalls hierzulande erschienen.

via Gematsu, Bildmaterial: Death end re;Quest Code Z, Compile Heart