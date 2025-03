Der Director von Koudelka ist „überrascht“ vom Interesse am 25 Jahre alten PSone-Klassiker

Hiroki Kikuta – zunächst fällt euch da möglicherweise der Soundtrack von Secret of Mana ein. Aber Kikuta ist auch Game Designer und einige Jahre nach Secret of Mana erschuf er mit Entwickler Sacnoth als Director, Producer, Autor und Komponist das RPG Koudelka, das bis heute viele Fans hat.

Kevin C Perez, tätig als Übersetzer, zitierte in bei Twitter einen Videoauszug aus dem Spiel und lobte das Writing und Acting in Koudelka als eines der besten und ihrer Zeit weit voraus. Er richtet die Frage an Kikuta, ob er irgendwann noch einmal in Director-Verantwortung ein Spiel erschaffen könne.

Kikuta zeigte sich zunächst überrascht, aber hocherfreut, dass so viele Menschen noch an seiner „30 Jahre alten Arbeit“ interessiert seien. Koudelka ist gewiss alt, aber eigentlich noch nicht 30 Jahre alt. Und auf die Frage, ob Kikuta noch einmal in Director-Verantwortung geht, ging er leider nicht ein.

Aber Kikuta erklärte daraufhin den großen Aufwand hinter der präsentierten Szene: „Um diese Szene von Koudelka per Motion Capture aufzunehmen, habe ich im Januar 1999 ein zehnminütiges One-Take-Theaterstück von Koudelka und Edward zehnmal gefilmt. Natürlich wurden die Dialoge gleichzeitig aufgenommen, und die dafür benötigte Ausrüstung wurde eigens entwickelt.“

Er kramte dazu sogar ein altes Foto heraus. Obwohl Koudelka in Japan nur ein mäßiger kommerzieller Erfolg war, wurde es glücklicherweise dennoch in Nordamerika und Europa veröffentlicht. Kritiken fielen gemischt aus, doch das Spiel legte den Grundstein für die spätere „Shadow Hearts“-Reihe, die größere Erfolge verbuchen konnte.

via Time Extension, Bildmaterial: Koudelka via Mobygames