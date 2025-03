Final Fantasy: Tears of the Planet bietet einen Blick auf den jungen Sephiroth

Der 28. März rückt immer näher und mit ihm die Veröffentlichung von Tears of the Planet. Nachdem zuletzt bereits Karten zu Cloud, Angeal, Yuna, Barret und Dyne vorgestellt wurden, gibt es heute zum Abschluss einen Blick auf eine weitere legendäre Figur aus Final Fantasy VII: Sephiroth.

Tarou Kageyama, Producer des Final Fantasy Trading Card Game, hat die neue Karte Sephiroth [25-025L] enthüllt und mit einem Blogbeitrag ausführlich vorgestellt. Die Illustration von Lisa Fujise zeigt den Antagonisten in einer jüngeren Form, basierend auf seinem Auftritt in Final Fantasy VII: Ever Crisis.

Das Free-to-play-Game beleuchtet in eigenen Kapiteln die Geschichte des jungen Sephiroth, bevor er zum ikonischen Bösewicht wurde. Er ist in „Ever Crisis“ sogar spielbar. Seine Karte in der Erweiterung Tears of the Planet ist es natürlich auch – und wie.

Es handelt sich um eine Ice-Legend-Karte mit 4 CP und 8000 Power, ausgestattet mit mehreren Fähigkeiten, die sich auf First Strike konzentrieren. Der Blogbeitrag von Tarou Kageyama beleuchtet die spielerische Komponente der Karte noch ausführlicher. Die Karte seht ihr weiter unten.

Tears of the Planet erscheint am 28. März 2025. Das „Gesicht“ der neuen Erweiterung ist Aerith, welche die Booster ziert und selbst mit Karte Aerith [25-035L] mit Fullart und Signatur von Tetsuya Nomura verewigt wird. Schon am 8. August folgt übrigens die nächste Erweiterung: Gunslinger in the Abyss.

Sephiroth [25-025L]

Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot