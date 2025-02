Final Fantasy: Tears of the Planet bringt Barret und Dyne wieder zusammen

Nachdem Square Enix im letzten Jahr die „Hidden“-Trilogie abgeschlossen hat, blicken Fans des Trading Card Games der neuen Erweiterung Tears of the Planet entgegen. Am 28. März soll diese Erweiterung erscheinen und nach einer längeren Durststrecke gibt es jetzt wieder neue Einblicke.

Mit einem besonderen Paar wirbt Square Enix für Tears of the Planet: Barret und Dyne. Wer Final Fantasy VII Rebirth (oder natürlich das originale Final Fantasy VII) gespielt hat, weiß um die besondere Beziehung dieser zwei Charaktere. Tears of the Planet bringt sie gewissermaßen wieder zusammen.

Square Enix veröffentlichte eine Kartenvorschau auf [25-066L] Barret und [25-064C] Dyne. Wir sehen zwei offensichtlich in Aktion befindliche Charaktere. Legt man die Karten nebeneinander, sieht es fast so aus, als würden sie gegeneinander kämpfen. Die neuen Illustrationen – die Karten seht ihr unten – stammen von Yukihiro Kajimoto. Beide sollen auch eine Full-Art-Card erhalten.

Es sind zwei vonüber 250 neuen Karten, darunter 150 Premium-Karten. 30 Full-Art-Cards, eine Special-Card und eine Crystal-Card sollen die Erweiterung zieren. Die sehr seltene Special-Card [25-035L] zeigt Aerith mit einer Signatur von Tetsuya Nomura. Aerith ist auch das Gesicht der Erweiterung und ziert mit einem Artwork aus „Rebirth“ diverse Produkte.

Das Debüt von Final Fantasy VII Rebirth im Final Fantasy Trading Card Game* geht mit weiteren Motiven einher. So gibt es unter anderem Cloud und Zack gemeinsam auf einer Karte sowie Red XIII in Cosmo Canyon, hierbei handelt es sich jeweils ikonische Szenen des Remakes.

Barret und Dyne:

Bildmaterial: Square Enix, Final Fantasy Trading Card Game