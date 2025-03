Square Enix „feiert“ den Geburtstag von Kingdom Hearts, aber Fans zeigen sich enttäuscht

Erst kürzlich berichteten wir von der Hoffnung von Fans, zum 23. Jubiläum von Square Enix‘ beliebter RPG-Reihe Kingdom Hearts endlich Neuigkeiten zu den nächsten Serieneinträgen zu bekommen. Während nämlich um Kingdom Hearts 4 seit seiner Ankündigung vor drei Jahren Funkstille herrscht, gestaltet sich auch die Entwicklung des Mobile-Ablegers „Missing Link“ holprig.

Nun, Square Enix hat das Jubiläum nicht ohne Neuigkeiten verstreichen lassen. Diese dürften viele Fans aber äußerst ernüchtert zurückgelassen haben. Über den offiziellen Twitter-Kanal der Marke „feierte“ man 23 Jahre Kingdom Hearts nämlich mit einer überschaubaren Anekdote zur Paopu-Frucht.

Fans können was mit dem sternenförmigen Obst anfangen: In der Geschichte des Spiels heißt es, dass sich die Schicksale zweier Menschen verflechten, wenn sie eine solche Frucht teilen.

Falls es euch schon immer nach unerzählten Geschichten rund um die Paopu-Frucht gedürstet hat; nun Square Enix schafft gewissermaßen Abhilfe. Serienschöpfer Tetsuya Nomura verrät nämlich, dass der Name auf „Paradise of Promise“ zurückgeht. Oder war es doch eher „Paradise of Pure“? Das weiß Nomura offensichtlich selbst nicht mehr so genau. Tja und das war dann auch schon die Anekdote. Und damit Happy Birthday, Kingdom Hearts!

In den Kommentaren nehmen es die Fans neben typischen Nachfragen in Bezug auf Kingdom Hearts 4 gelassen. Es werden Memes und Tattoos geteilt.

