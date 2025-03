Final Fantasy erreicht einen monströsen, neuen Meilenstein

Die „Final Fantasy“-Reihe hat einen neuen Meilenstein erreicht: Wie Square Enix bekannt gab, wurden weltweit mittlerweile über 200 Millionen Exemplare der Serie verkauft. Gleichzeitig verkündete das Unternehmen, dass die Sammlung Final Fantasy Pixel Remaster die Marke von fünf Millionen verkauften Einheiten überschritten hat.

Das wäre auch eine gute Gelegenheit gewesen, konkrete Zahlen zu Final Fantasy XVI oder Final Fantasy VII Rebirth zu kommunizieren, doch diese Chance ließ man verstreichen. Trotzdem festigen diese Verkaufszahlen den Status von Final Fantasy als eine der erfolgreichsten Videospielreihen aller Zeiten.

Auch wenn die Verkaufszahlen in jüngerer Vergangenheit nicht mehr an frühere Erfolge heranreichen, bleibt die Serie in einer Liga mit anderen großen Franchises wie Assassin’s Creed. Mit 200 Millionen liegt Final Fantasy außerdem vor Sonic the Hedgehog und The Legend of Zelda, allerdings weit hinter Schwergewichten wie Super Call of Duty, Pokémon oder Grand Theft Auto.

Die erfolgreichste Ära für Final Fantasy war die Zeit der ersten PlayStation, wie Eurogamer erinnert. Final Fantasy VII verkaufte sich fast 15 Millionen Mal, Final Fantasy VIII erreichte 12 Millionen Einheiten, und Final Fantasy IX kam auf 8,9 Millionen. Auch spätere Titel erzielten hohe Verkaufszahlen: Final Fantasy XII brachte es auf 11,3 Millionen, Final Fantasy XV auf 10,3 Millionen, Final Fantasy XIII auf 9,6 Millionen und Final Fantasy X auf fast 9 Millionen verkaufte Exemplare.

Das MMORPG überflügelt alle

Diese Zahlen werden jedoch von Final Fantasy XIV übertroffen, das mit 24 Millionen verkauften Einheiten das erfolgreichste Spiel der Reihe ist. Seit seiner Veröffentlichung hat es in den Finanzberichten von Square Enix eine zentrale Rolle gespielt, insbesondere wenn andere Spiele die Erwartungen nicht erfüllen konnten. Mit neuen Erweiterungen fährt das MMORPG regelmäßig beeindruckende Zahlen ein.

Während Final Fantasy VII Remake mit 8,7 Millionen Verkäufen solide Zahlen vorweisen kann, blieben sowohl der Nachfolger Final Fantasy VII Rebirth als auch Final Fantasy XVI hinter den Erwartungen zurück. Nicht nur, aber auch das dürfte für die neue Multiplatform-Ausrichtung von Square Enix gesorgt haben.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix