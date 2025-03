Die Fan-Hoffnungen auf The Last of Us Part III sind zerschlagen, aber hier ist euer Trostpflaster

Sony hat den DualSense-Wireless-Controller „The Last of Us Limited Edition“ enthüllt, der in enger Zusammenarbeit mit Naughty Dog entstanden ist. Das Design ist eine Hommage an die „The Last of Us“-Spielereihe und zeigt Symbole, die an Schlüsselmomente aus The Last of Us Part I und The Last of Us Part II erinnern.

Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, als Druckmann in einem Interview mit Variety die Fan-Hoffnungen auf einen dritten Teil zerschlagen hat. Dabei hatte er sogar schon mal über ein mögliches Konzept gesprochen. Jedoch: Man solle lieber keine Wetten auf „mehr von The Last of Us“ abgeben, so der Serienschöpfer. „Das könnte es gewesen sein“, sagte Druckmann.