Dieses Easter-Egg in Fantasian Neo Dimension kannte nicht einmal Hironobu Sakaguchi

Erinnert ihr euch an den 18. Juni 2024? Es war der Tag, an dem Square Enix Fantasian Neo Dimension angekündigt hat. Mit der erweiterten Version des Spiels für Konsolen und PCs war Fantasian aus dem „Apple-Arcade-Gefängnis“ befreit, wie viele Fans es gern nannten.

Zuvor war das Spiel des Final-Fantasy-Schöpfers Hironobu Sakaguchi nämlich nur für Apple Arcade verfügbar. Inzwischen ist Fantasian Neo Dimension einige Wochen lang verfügbar und möglicherweise spielen einige JRPG-Fans immer noch. Nicht nur die Länge, auch der Schwierigkeitsgrad haben es in sich. Dabei lohnt sich das Durchspielen sogar ein zweites Mal.

Wie Director Takuto Nakamura in einem Interview verrät, das Square Enix uns zur Verfügung gestellt hat, gibt es nämlich im zweiten Durchlauf ein Geheimnis zu finden, von dem nicht einmal Fantasian-Schöpfer Hironobu Sakaguchi wusste.

„Wenn man beim zweiten Durchspielen den Brunnen im En-Old District untersucht, gelangt man im Gegensatz zum ersten Durchspielen in ein besonderes Labyrinth. Es ist ein schwieriges Labyrinth ohne Karte, aber es gibt einen besonderen Gegenstand am Ende. Wir haben es heimlich hinzugefügt, ohne es Produzent Hironobu Sakaguchi mitzuteilen, so dass auch er überrascht war“, verrät Takuto Nakamura.

Habt ihr dieses Labyrinth schon gefunden? Darüber hinaus gibt es ein weiteres Easter-Egg, über welches das Team aufklärt: „In der Spielzeugkiste in Vence gibt es eine Szene, in der Cheryl wütend wird und Bücher nach Leo wirft. Unter diesen Büchern befindet sich tatsächlich Cheryls Fotoalbum. Man kann es in der Ecke des Raumes finden, bevor die Szene beginnt, also schaut es euch bitte an.“

Das zu entdecken, war wahrscheinlich ein wenig einfacher. Mehr über Fantasian Neo Dimension erfahrt ihr in einem Interview, das wir kürzlich mit Hironobu Sakaguchi geführt haben. Oder aber ihr spielt das JRPG endlich selbst. Aktuell ist es mit 25 Prozent im Square Enix Publisher Sale reduziert.

Bildmaterial: Fantasian Neo Dimension, Square Enix, Mistwalker