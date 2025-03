Bandai Namco kramt alte Marke hervor und es gibt zwei Haken – aber einmal Hoffnung

Bandai Namco hat Katamari Damacy Rolling LIVE angekündigt. Wenn ihr Katamari-Fans seid und jetzt auf das erste „echte“ Katamari seit 2011 (Touch My Katamari für PS Vita) hofft, dann gibt es allerdings gleich zwei Enttäuschungen.

Erstens handelt es sich nämlich „nur“ um ein Mobile-Game und zweitens ist es auch noch hinter einem Abo versteckt. Ihr werdet Apple Arcade benötigen, um Katamari Damacy Rolling LIVE zu spielen, wenn es am 3. April 2025 erscheint. Doch es gibt auch Grund zur Hoffnung …

Zunächst zu Rolling LIVE

Katamari Damacy Rolling LIVE folgt der bekannten Formel: SpielerInnen rollen mit einem Katamari durch verschiedene Umgebungen und sammeln dabei Gegenstände, um ihn zu vergrößern. Neben dem klassischen Gameplay gibt es auch neue Features wie „Channel Badges“ und „Costumes“, die durch das Einsammeln von „Royal Presents“ freigeschaltet werden können. Außerdem lassen sich versteckte „Cousins“ finden, mit denen man anschließend spielen kann.

Während Katamari Damacy Rolling LIVE also exklusiv für Apple Arcade erscheint, gibt es dennoch Hoffnung für Fans, die auf ein neues Konsolenspiel warten. Bandai Namco hatte erst kürzlich die Marke Once Upon a Katamari in Europa registriert. In der Vergangenheit wurden ähnliche Trademarks oft als Vorbereitung für spätere Ankündigungen gesichert, darunter Digimon Story: Time Stranger und Elden Ring Nightreign.

Sollte sich Once Upon a Katamari tatsächlich als (weiterer) neuer Serienteil entpuppen, der diesmal für Konsolen erscheint, wäre es abgesehen von den Remastern und wenig bekannten Mobile-Ablegern der letzten Jahre das erste „vollwertige“ Katamari seit 15 Jahren.

Bildmaterial: Katamari Damacy Rolling LIVE, Bandai Namco