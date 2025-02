Wenn ihr euch auf Lost Soul Aside freut, gibt es gleich zwei weitere, gute Neuigkeiten

Falls ihr auf Lost Soul Aside gewartet habt, dann habt ihr lange gewartet. Aber alles Schnee von gestern, bei der State of Play feierte das Action-RPG kürzlich ein fulminantes Comeback. Und es gibt gleich zwei weitere, gute Nachrichten.

Lost Soul Aside erscheint neben einer digitalen Version auch in einer physischen Standardedition für PS5. Selbige könnt ihr ab sofort bei Amazon* sogar schon vorbestellen. Die Handelsversion lockt sogar mit einigen Boni: Kasers Outfit aus dem Enthüllungstrailer, 10x Starker Trank und 500 Gold der Göttlichkeit winken. Falls ihr auf dem PC spielen möchtet, gibt es weitere, gute Nachrichten.

Trotz der Veröffentlichung unter dem „PlayStation Publishing LLC“-Label hat die PC-Version die ursprünglich geplante Pflicht zur PSN-Kontoverknüpfung inzwischen entfernt, sodass PC-SpielerInnen keinen PSN-Account mehr benötigen. Nebeneffekt: Das macht das Spiel auch für Regionen zugänglich, in denen PSN nicht verfügbar ist.

Erstmals 2017 angekündigt

Ursprünglich wurde Lost Soul Aside 2017 angekündigt, verschwand aber über die Jahre zunehmend aus dem Blickfeld der Videospielgemeinde. Die jüngste State of Play im Februar brachte das Action-RPG zurück ins Rampenlicht und stellte erneut Protagonisten Kaser vor, einen Krieger mit einer wandelbaren Waffe und einem drachenähnlichen Begleiter. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise, um Kasers jüngere Schwester zu retten.

Das Kampfsystem von Lost Soul Aside wurde bereits in einem Trailer aus dem Dezember vorgestellt und zeigt deutliche Parallelen zu Devil May Cry. Game Director und Ultizero-CEO Yang Bing erklärte dazu in einem „PlayStation Blog“-Beitrag, dass er ein Kampfsystem erschaffen wollte, das „so flüssig, schnell und stilvoll“ gestaltet ist, „dass man den Controller nie wieder aus der Hand legen möchte“.

Ultizero hat die Entwicklung speziell auf die PS5 optimiert und verspricht schnelle Ladezeiten, um den Spielfluss zwischen Kämpfen und Erkundung nahtlos zu gestalten. Zudem soll das haptische Feedback des DualSense-Controllers für eine intensivere Spielerfahrung sorgen. Lost Soul Aside erscheint am 30. Mai 2025 für PlayStation 5 und PC.

via GameRant, Bildmaterial: Lost Soul Aside, Sony Interactive Entertainment, Ultizero Games