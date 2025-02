Suikoden-Fans, es gibt endlich eine Roadmap für die DLC zu Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Das 2024 veröffentlichte Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes gilt als spiritueller Nachfolger der Suikoden-Reihe. Unter der Leitung des kurz vor der Veröffentlichung verstorbenen Yoshitaka Murayama und einem Team von Veteranen der Suikoden-Spiele entstand ein RPG, das Fans der langjährigen Serie begeistern sollte.

Das klappte auch ganz gut – Fans der Originalspiele holte Eiyuden Chronicle durchaus ab. Seitdem warten diese Fans auf die lange versprochenen DLC. Dazu gibt es heute endlich weitere Details.

So erhält Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes in den kommenden Monaten drei Story-DLCs. Wie Publisher 505 Games und Entwickler Rabbit & Bear Studios in einem Update auf Kickstarter mitteilten, erscheint der erste DLC am 27. Februar 2025, gefolgt von den weiteren Paketen im März und April.

Ursprünglich sollten die drei DLCs bereits im vergangenen Jahr veröffentlicht werden, doch es kam zu Verzögerungen. Nun steht der Zeitplan fest: Das erste DLC-Paket, das sich auf Marisa konzentriert, erscheint am 27. Februar. Am 13. März folgt die zweite Erweiterung mit Seign im Mittelpunkt, bevor am 3. April der dritte DLC rund um Markus veröffentlicht wird.

Die drei Erweiterungen gehören zu den letzten Story-Inhalten, an denen Eiyuden-Schöpfer Yoshitaka Murayama persönlich gearbeitet hat. „Diese drei DLCs sind die letzten Szenarioteile, an denen Murayama direkt gearbeitet hat, und wir hoffen, dass sie euch gefallen“, heißt es im offiziellen Statement.

via RPGsite, Bildmaterial: Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, 505 Games, Rabbit & Bear Studios