Square Enix stellt weiteren Mobile-Titel unerwartet wegen einem kritischen Bug ein

Als Square Enix anno 2020 Final Fantasy Crystal Chronicles mit einem Remaster neu auflegte, veröffentlichte man neben einer Switch- und PS4-Version auch eine Mobilvariante. Square Enix hat jetzt den Support für die iOS-Version von Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered unerwartet eingestellt. Grund dafür ist ein anhaltender Fehler, der es Fans unmöglich machte, auf bereits gekaufte Inhalte zuzugreifen.

Der Bug trat auf, nachdem Änderungen am In-App-Kaufmodell vorgenommen wurden. In einem offiziellen Statement erklärte Square Enix: „Weitere Untersuchungen haben ergeben, dass wir nicht in der Lage sind, den Fehler vollständig zu beheben und die neuen Änderungen zu implementieren, sodass es unwahrscheinlich ist, den Service für das Spiel wieder aufzunehmen. Daher müssen wir mit Bedauern bekannt geben, dass wir den Support für die iOS-Version von Final Fantasy Crystal Chronicles einstellen werden.“

Fans, die In-App-Käufe ab Januar 2024 getätigt haben, können bis zum 31. August 2025 eine Rückerstattung über den Apple Support beantragen. Dies betrifft sowohl den Kauf der Vollversion als auch einzelner Zusatzinhalte wie Charakter-Kristalle und spezielle Waffenpakete.

Das ursprüngliche Final Fantasy Crystal Chronicles erschien 2003 für den GameCube, litt jedoch unter wenig zufriedenstellenden Verkaufszahlen. Auch, weil für das Mehrspieler-Erlebnis eine komplexe „Game Boy Advance“-Verbindung erforderlich war.

Für Switch, PS4 und Android weiter verfügbar

Während die iOS-Version des Remasters nun endgültig eingestellt wurde, bleiben die anderen Plattformen davon unberührt. Die Android-Version ist weiterhin im Google Play Store gelistet. Auf Nintendo Switch und PlayStation 4 kann das Spiel nach wie vor ebenfalls erworben werden.

Die Schließung reiht sich in eine Serie von Mobile-Einstellungen bei Square Enix ein. In den vergangenen Jahren wurden unter anderem Final Fantasy: Brave Exvius, Dissidia Final Fantasy Opera Omnia und das „Final Fantasy VII“-Battle-Royale-Spiel The First Soldier eingestellt.

In einem aktuellen Finanzbericht gab das Unternehmen bekannt, dass die Umsätze im Mobile-Bereich um über 32 Prozent gesunken sind. Erstaunlich: Dennoch bleiben die Gewinne aus Mobile-Spielen höher als die der HD-Spiele für PCs und Konsole. Die größten Einnahmen stammen aber weiterhin aus dem MMO-Segment. Das dürfte wohl auch der Grund sein, wieso Square Enix jetzt an einer Mobile-Version von Final Fantasy XIV arbeitet, die das Beste aus den zwei profitablen Welten vereint.

