PlayStation Plus wartet mit einer dicken Überraschung im März auf euch

Sony hat das Line-up für die kommenden „PlayStation Plus“-Games im März enthüllt. Abonnenten aller Stufen können sich ab dem 4. März unter anderem über Dragon Age: The Veilguard freuen. So schnell habt ihr wahrscheinlich nicht mit dem Spiel im Abo-Services von Sony gerechnet.

Der ein oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich ärgern, bis zu 80 Euro für das Spiel ausgegeben zu haben. Allerdings war das RPG auch frühzeitig um bis zu 50 Prozent im Handel reduziert. Zumindest ärgerlich darf man es aber wohl nennen, falls dieser frühzeitige Abo-Einstieg so von langer Hand geplant war. Dragon Age: The Veilguard ist erst im Oktober 2024 erschienen.

Laut Electronic Arts konnte Dragon Age: The Veilguard in den ersten zwei Monaten etwa 1,5 Millionen Spielende begeistern. Das Spiel ist auch über den Abo-Service von EA Play Pro zugänglich, weshalb man nicht von Verkaufszahlen sprechen kann. So oder so: EA zeigte sich unzufrieden. Der Start bei PlayStation Plus dürfte somit auch eine Gelegenheit sein, das RPG nochmal zu monetarisieren.

Abonnenten von PlayStation Plus darf es am Ende freuen – sofern sie nicht schon zugegriffen haben. Darüber hinaus gehen Sonic Colors: Ultimate (PS4) sowie Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection (PS4, PS5) an den Start.

Bildmaterial: Dragon Age: The Veilguard, Electronic Arts, BioWare