Im April könnt ihr die „Switch 2“ in Deutschland ausprobieren, aber einfach wird das nicht

Mit der heutigen Enthüllung der „Nintendo Switch 2“ kündigte Nintendo an, dass wir am 2. April 2025 in einer Direct mehr erfahren. Dann lernen wir mutmaßlich auch einige der brandneuen Spiele kennen, zu denen wohl auch Mario Kart 9 gehört.

Für die meisten Nintendo-Fans dürften die Messen dann gelesen sein. Aber so ein echtes Hands-on mit der neuen Konsole, noch vor der Veröffentlichung, das wäre doch ganz fein? Diese „Experience“, die Nintendo bei der heutigen Enthüllung ankündigte, macht es möglich. Auch in Deutschland.

In Berlin (STATION-Berlin, Luckenwalder Str. 4–6) findet die „Switch 2 Experience“ vom 25. bis zum 27. April 2025 statt. Bei dem Event werden Fans selbst Hand anlegen können und weil das Interesse groß sein wird, gibt es Tickets nur mittels Verlosung. Die Teilnahme an der Ticketverlosung ist kostenlos, Gewinner werden logischerweise nach dem Zufallsprinzip ausgelost. Die Anmeldung für das Berlin-Event beginnt schon morgen um 15 Uhr und endet am 26. Januar um 23:59 Uhr.

Für die Anmeldung ist ein Nintendo-Account erforderlich und ihr könnt ein Ticket oder bis zu sechs Tickets anmelden. Neben Berlin gibt es in Europa auch Events in Paris, London, Mailand, Amsterdam und Madrid. Hier in Europa ist nur eine Anmeldung für ein Event möglich. Es ist also nicht möglich, sich in Paris und Berlin anzumelden.

Da müsst ihr schon weiter reisen: In Dallas, Los Angeles, Melbourne, Tokyo, oder auch Hong Kong gibt es weitere Events. Das letzte findet übrigens vom 31. Mai bis zum 1. Juni 2025 in Seoul statt, weshalb Fans spekulieren, dass die Konsole im Juni erscheint. Möglich. Weitere Details zur „Experience“-Kampagne findet ihr bei Nintendo.

Bildmaterial: Nintendo