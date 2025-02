In Alter Age ist der Name Programm: Ihr wechselt zwischen „Adult“- und „Kind“-Form

Kemco hat mit Alter Age ein weiteres klassisches RPG angekündigt, das am 7. März 2025 für Nintendo Switch erscheinen wird. Entwickelt von Exe Create und zuerst veröffentlicht für Mobilgeräte, bietet das Spiel eine besondere Mechanik, die eng mit dem Titel verknüpft ist: Die Charaktere können im Kampf zwischen erwachsenen und kindlichen Formen wechseln, was nicht nur das Gameplay, sondern auch die Geschichte beeinflusst.

Im Mittelpunkt steht Arga, ein junger Mann, dessen Vater als der stärkste Kämpfer der Welt gilt. Doch Arga hegt einen tiefen Groll gegen ihn, weil er die Familie vernachlässigt hat. Um seine eigene Stärke zu beweisen, trainiert Arga täglich und erweckt dabei die Klasse Soul Alter, eine besondere Fähigkeit, die es ihm und seinen Gefährten ermöglicht, ihre Gestalt zwischen Erwachsenen- und Kindheitsform zu verändern.

Diese Fähigkeit spielt nicht nur in Kämpfen eine Rolle, sondern auch in der Erkundung der Welt. Bestimmte Quests sind nur in der kindlichen Form zugänglich, während das Sammeln von Zutaten und das Lösen von Rätseln auf der weitläufigen Weltkarte weitere Möglichkeiten zur Interaktion bieten.

Auch die Begleiter von Arga verändern sich durch Soul Alter nicht nur äußerlich, sondern auch in ihrer Persönlichkeit. Lillieka, bekannt als Flame Reaper, wirkt zunächst wie ein vorlautes Mädchen mit zahlreichen vergangenen Leben, wird jedoch in ihrer erwachsenen Form zu einer eleganten Schönheit. Elsie, eine schüchterne Wassermagierin ohne Selbstvertrauen, verwandelt sich hingegen in eine selbstbewusste und tatkräftige Frau.

Das rundenbasierte Kampfsystem von Alter Age setzt auf klassische Pixel-Art-Grafik und verlangt taktisches Geschick. Die richtige Balance und das strategische Timing der Transformationen sind entscheidend, um in Kämpfen erfolgreich zu sein. Neben den Charakterfähigkeiten spielen auch Ausrüstungen und passive Fertigkeiten eine wichtige Rolle.

via NintendoEverything, Bildmaterial: Alter Age, Kemco, Exe Create