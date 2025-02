Feiert den Pokémon Day bei diesen besonderen Events mit Geschenken in Deutschland

Der Pokémon Day 2025 steht vor der Tür und in Berlin gibt es eine ganz besondere Möglichkeit, das Event zu feiern. Vom 17. Februar bis zum 22. März 2025 verwandelt sich der duo flagshipstore im The Playce am Potsdamer Platz in eine noch größere Anlaufstelle für Pokémon-Fans.

Neben dem bereits bestehenden Pokémon-Bereich des Stores wird es speziell für diese Feierlichkeiten eine zusätzliche Fläche mit besonderen Aktionen geben. Besonders spannend wird es an zwei Samstagen, dem 1. März und dem 22. März 2025. An diesen Tagen erwarten euch kostenlose Geschenke sowie die Möglichkeit, Pikachu persönlich zu begegnen und ein Erinnerungsfoto mit ihm zu machen.

Ein Highlight für Fans von Pokémon GO: Während des Events erscheinen rund um den Store mehr PokéStops, und es gibt eine spezielle PokéStop-Ladestation, an der ihr euer Handy aufladen könnt. Wer das Pokémon-Sammelkartenspiel liebt, sollte seine eigene Kartensammlung mitbringen. Im beaufsichtigten Tausch- und Spielbereich gibt es die Gelegenheit, mit anderen Fans Karten zu tauschen und Matches auszutragen. Die Teilnahme an allen Events ist kostenlos.

Neben der Berliner Feier gibt es deutschlandweit noch viele weitere Aktionen zum Pokémon Day am 27. Februar 2025. Besonders für Fans des Pokémon-Sammelkartenspiels lohnt sich ein Besuch bei teilnehmenden Geschäften. Dort können Fans sich exklusive Promo-Karten sichern. The Pokémon Company hat bestätigt, dass es zum Event eine Feelinara-Karte sowie die Gewinnerkarten des „Pokémon-Sammelkartenspiel Illustration Contest 2024“ mit Illustrationen von Pikachu, Impergator und Riffex-ex geben wird.

via TPC, Bildmaterial: The Pokémon Company