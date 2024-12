Remaster dieses PlayStation-First-Party-Titels soll bei The Game Awards angekündigt werden

In der Nacht von morgen auf Freitag geht die nächste Ausgabe von Geoff Keighleys The Game Awards auf Sendung. Erste Games, die Teil der Show sein werden, sind bereits bekannt – gut möglich, dass sich die Neuauflage eines PlayStation-Exklusivtitels dazugesellt.

Wenn man jüngsten Gerüchten nämlich Glauben schenkt, könnte Days Gone Remastered im Rahmen der Veranstaltung angekündigt werden.

Ihr erinnert euch: Days Gone wurde erstmals 2019 veröffentlicht, erhielt im Gegensatz zu den meisten First-Party-Spielen von Sony gemischte Kritiken und erwies sich als ziemlich umstrittene Veröffentlichung. Trotz der gemischten Reaktionen gab es viele, denen das Open-World-Zombiespiel gefiel. Entsprechend groß war die Enttäuschung, dass Sony den Pitch zu einer Fortsetzung ablehnte.

Vielleicht kann ja eine überarbeitete Version des Originals über den Umstand hinwegtrösten. Zuvor berichteten diverse Insider bereits, dass ein solches Remaster-Projekt in Arbeit sei. Auf Resetera wurde nun darauf hingewiesen, dass die Steam-Version von Days Gone in letzter Zeit offenbar Updates erhalten hat, wobei die letzte Aktivität am 9. Dezember stattfand.

Darüber hinaus ist die aktuelle Version von Days Gone im Angebot, wobei dieser Verkauf am 12. Dezember endet, am selben Tag, an dem die Game Awards auf Sendung gehen. Nun mag das alles nichts weiter als Zufall sein, aber es hat nichtsdestotrotz die Gerüchteküche angeheizt, dass die potenzielle Neuauflage schon bald das Licht der Welt erblickt. Wir dürfen gespannt sein.

via GameRant, Bildmaterial: Days Gone, Sony, Bend Studio