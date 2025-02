Whimside lässt euch Kreaturen sammeln – nebenbei am Rand eures Desktops

Ihr sucht ein gemütliches Spiel, dass ihr nebenbei spielen könnt? Der Erfolg von Spielen wie Rusty’s Retirement macht sexy. Spiele wie Weyrdlets knüpften am Konzept an und das neue Whimside verbindet das Spielkonzept jetzt mit dem Kreaturen-Sammeln.

Das Indie-Studio Toadzillart arbeitet an Whimside, ein gemütliches Kreaturen-Sammelspiel, das direkt am unteren Bildschirmrand läuft und sich nahtlos in den Alltag integrieren lässt. Ob beim Arbeiten, Lernen oder Surfen im Internet – Whimside kann nebenbei gespielt werden, ohne Druck oder feste Zeitvorgaben.

In der magischen Welt von Whimside erkunden SpielerInnen verschiedene Biome, in denen sie sogenannte Whimlings fangen und hybridisieren können. Durch das Kombinieren zweier Kreaturen entstehen neue Arten, die prozedural generiert werden. Diese Hybriden sind nicht nur einzigartig, sondern helfen auch dabei, neue Gebiete freizuschalten und Quests zu erfüllen. Dabei warten in jeder Landschaft Geheimnisse darauf, entdeckt zu werden.

Neben dem Sammeln von Whimlings bietet das Spiel eine kreative Komponente: SpielerInnen können ihren eigenen magischen Raum gestalten, der als persönlicher Rückzugsort dient. Dekorationen können durch das Abschließen von Erfolgen, den Kauf im Spiel oder das Entdecken neuer Biome freigeschaltet werden. So entsteht ein individuell gestalteter Bereich, in dem sich die Lieblings-Whimlings niederlassen und die SpielerInnen durch den Tag begleiten.

Entwickler Toadzillart beschreibt Whimside als Herzensprojekt und betont die Bedeutung der Community und die Hilfe seiner Partnerin für die Entwicklung des Spiels. Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es derzeit noch nicht, aber das Spiel kann bereits auf Steam zur Wunschliste hinzugefügt werden.

Ein aktueller Trailer:

Bildmaterial: Whimside, Toadzillart