Insider stellt brandneues 2D-Metroid neben Metroid Prime 4: Beyond für dieses Jahr in Aussicht

Die Zukunft der Metroid-Marke sieht rosig aus. Immerhin steckt mit Metroid Prime 4: Beyond ein brandneuer Ableger der 3D-Action-Adventure-Serie in den Startlöchern. Viele Fans sehen in dem Titel einen idealen Kandidaten für das Launchaufgebot von Nintendo Switch 2.

Nun stellt ein vermeintlicher Insider ein weiteres Metroid-Abenteuer in Aussicht, das ebenfalls noch dieses Jahr aufschlagen könnte. Das behauptet Nash Weedle, ein spanischer Gaming-News-Leaker, der die Veröffentlichung von Metroid Dread bereits 2021 richtig vorhergesagt hat.

Wie Reddit-Benutzer Wertypite im Forum r/GamingLeaksAndRumours zusammenfasst, hat Weedle berichtet, dass der Metroid-Dread-Entwickler MercurySteam an einem neuen 2D-Metroid-Spiel arbeitet, das 2025 erscheinen soll – möglicherweise als weiterer First-Party-Titel für Nintendo Switch 2.

Eine Ansage, an der sich aber selbst Fans den Kopf zu stoßen scheinen. Sie stellen Nash Weedles Aussage infrage; immerhin würde das bedeuten, dass Nintendo gleich zwei Metroid-Titel recht flott hintereinander veröffentlichen müsste. Keine allzu clevere Veröffentlichungsstrategie. Andere weisen darauf hin, dass dieses angebliche 2D-Metroid-Spiel auch nur drei Jahre nach der Veröffentlichung von Metroid Dread erscheinen würde.

Andererseits erschien Metroid Dread selbst nur vier Jahre nach Metroid: Samus Returns aus dem Jahr 2017, sodass es nicht völlig beispiellos wäre, wenn zwei Metroid-Sidescroller in so kurzem Abstand voneinander erscheinen würden. Die Gameplay-Unterschiede zwischen diesem unbestätigten 2D-Metroid und Metroid Prime 4: Beyond wären theoretisch auch unterschiedlich genug, um allzu große Konflikte zu vermeiden – vorausgesetzt, dass Nash Weedles jüngster Leak tatsächlich Hand und Fuß hat.

Abwarten und Tee trinken. Vielleicht erfahren wir schon am 2. April mehr – dann soll eine Nintendo-Direct-Ausgabe an den Start gehen, die sich Nintendo Switch 2 im Detail widmet. Es wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass Nintendo dann auch zahlreiche Spiele vorstellt.

