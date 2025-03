Traurige Premiere: Nintendo entfernt erstmals ein Spiel aus Nintendo Switch Online

Nintendo erinnert Nintendo-Fans heute daran, dass „Nintendo Switch Online“ eben auch „nur“ ein Abo-Service ist und keine „Virtual Console“ – Spiele können aus dem Service verschwinden, jederzeit. Bis heute ist das noch nicht geschehen und es wäre auch wirklich gewöhnungsbedürftig, wenn eine harte Rotation wie bei vergleichbaren Services entsteht. Super Mario World plötzlich nicht mehr bei Switch Online? Klingt nicht gut.

Jetzt jedoch wird Nintendo erstmals ein Spiel aus dem „Nintendo Switch Online“-Katalog entfernen. Super Soccer, das ursprünglich 1991 veröffentlicht wurde, wird ab dem 28. März 2025 nicht mehr verfügbar sein, wie Nintendo mitteilt. Das bedeutet, dass das Spiel auch für Abonnenten, die es bereits heruntergeladen haben, nicht mehr spielbar sein wird. Denn ihr habt den Service gemietet, nicht das Spiel gekauft.

Betrifft derzeit nur Japan

Die Ankündigung betrifft vorerst nur die japanische Version des Spiels. In Japan wird das Spiel unter dem Namen Super Formation Soccer in der „Super Famicom“-Bibliothek von Nintendo Switch Online angeboten. Ob auch die westliche Version von Super Soccer, die in Nordamerika und Europa über den SNES-Katalog verfügbar ist, entfernt wird, ist noch nicht bekannt.

Ein offizieller Grund für die Entfernung wurde von Nintendo nicht genannt, doch es wird spekuliert, dass auslaufende Lizenzvereinbarungen eine Rolle spielen könnten. Während Super Soccer in westlichen Märkten von Nintendo veröffentlicht wurde, übernahm in Japan das inzwischen nicht mehr existierende Studio Human Entertainment den Vertrieb. Die Rechte an der Marke scheinen heute bei Spike Chunsoft zu liegen, mutmaßt VGC.

Die Entscheidung führt Fans jedenfalls vor Augen, dass Nintendo Switch Online genau das ist, was es eben ist: ein Abo-Service mit Rotation. Hideki Kamiya kritisierte die Entscheidung auf Twitter und forderte die Rückkehr der Virtual Console, die es auf Wii, Wii U und 3DS ermöglichte, einzelne Retro-Spiele zu kaufen.

via VGC, Automaton Media, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft