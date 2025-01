Tickets für die „Switch 2 Experiene“ werden verkauft, dabei sind sie gar nicht übertragbar

Kürzlich wurde endlich die „Nintendo Switch 2“ endlich offiziell angekündigt. Kurz darauf hatten vorfreudige Fans die Gelegenheit, sich für ein frühzeitiges Hands-on-Event zu bewerben. Nun wurden die begehrten Tickets für besagte Veranstaltungen an glückliche Fans ausgegeben.

Die Tour beginnt am 4. April in New York und Paris, bevor sie in den folgenden zwei Monaten an verschiedene Orte in Nordamerika, Europa, Australien und Asien weiterzieht – unter anderem macht die Tour auch in Deutschland Halt.

Jetzt wurden die Tickets also ausgegeben und es kam, wie es kommen musste: Sie tauchten bereits auf eBay, bei Kleinanzeigen und vergleichbaren Plattformen zu Unsummen auf. Und das, obwohl in Nintendos FAQ für das Event ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass die Tickets nicht übertragbar sind. Die Anmeldung erfolgt über den „My Nintendo“-Account, der am Ende möglicherweise auch als „Ausweis“ dient. Das hält Scalper nicht davon ab, ihr Glück zu versuchen.

Einige Angebote für die US-Events, wie etwa ein Angebot für die Teilnahme am New Yorker Hands-on für 1.000 US-Dollar, wurden von Ebay entfernt. Diverse andere Angebote für Events in Italien, London und Madrid sind derweil alle noch aktiv. Auch auf den deutschen Kleinanzeigen-Seiten findet man hin und wieder Angebote, die aber schnell wieder verschwinden. Offenbar wirkt Nintendo dem aktiv entgegen.

Nintendo teilte mit, dass TeilnehmerInnen, deren Bewerbung nicht erfolgreich war, im Falle von Absagen möglicherweise eine weitere Chance erhalten könnten, an einer Hands-on-Veranstaltung teilzunehmen. Die Wartelisten werden voraussichtlich am 29. Januar geöffnet.

