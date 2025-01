Temirana: Idea Factory verschiebt die Veröffentlichung des Otome-Titels deutlich

Die Veröffentlichung des Otome-Titels Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights im Westen für Nintendo Switch wurde verschoben. Wie Idea Factory mitteilt, erscheint das Spiel in Europa und Nordamerika nun nicht mehr wie geplant 2025, sondern erst 2026.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin sowie der Start der Vorbestellungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Zahlreiche neue Einblicke und erste Details zur physischen Veröffentlichung gibt es heute aber trotzdem schon.

So können sich Fans auf besondere physische Editionen des Spiels freuen: Temirana wird sowohl in einer Limited Edition als auch in einer Day One Edition erhältlich sein. Die Limited Edition wird exklusiv über den IFI Online Store vertrieben. Dort erhalten Fans eine exklusive Sammelkarte als Bonus für beide Editionen. Die genauen Inhalte der Limited und Day One Edition sowie weitere Informationen zu den Vorbestellungen sollen ebenfalls später folgen.

Einblicke in die Welt von Temirana

Im Königreich Temirana bestimmt der Geburtsmonat eines Menschen dessen Status und Beruf. Vor etwa 15 Jahren wurde die dritte Prinzessin geboren, gezeichnet von einem Mal auf der Stirn. Aufgrund von Gerüchten, sie sei eine „verfluchte Prinzessin“, wurde sie gezwungen, abseits ihrer Familie zu leben. Doch an ihrem 16. Geburtstag nimmt ihr Leben eine Wendung.

Während eines Duellturniers entdeckt sie fünf Männer, die von einem außergewöhnlichen Licht umgeben sind – ein Phänomen, das ihre besondere Fähigkeit offenbart. Sie lädt die Männer ein, ihre königliche Garde zu bilden. Doch die neuen Ritter sind alles andere als perfekt: Manche haben keine Erfahrung mit dem Schwert, andere zeigen kaum Interesse am Rittertum. Gemeinsam müssen sie sich dennoch einer drohenden Tragödie stellen.

Hinter der Entwicklung des Spiels stehen erfahrene Köpfe der Otome-Genre-Szene, darunter Regisseurin Ayumi Takagi (Hana Yaka Nari), Drehbuchautorin Uta Amemiya (Charade Maniacs) und Charakterdesignerin Nitaka (Touken Ranbu). Otome-Fans sollen sich auf eine Geschichte voller Intrigen, Romantik und Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen freuen dürfen. Seht hier den älteren Trailer von der Ankündigung im Sommer 2024.

Bildmaterial: Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights, Idea Factory, Otomate, ichicolumn