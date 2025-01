Die Stimmungslage bei Nintendo angesichts der Leaks sei „lustig“ bis „unangenehm“, wird behauptet

Gerüchte und vermeintliche Leaks um den Nachfolger von Nintendo Switch haben in den letzten Tagen und Wochen ihren Höhepunkt erreicht. Was nun an den vielen vermeintlich durchgesickerten Informationen um die Hardware und Software dran ist, bleibt unklar.

Offenbar gehen die vielen Leaks aber nicht an der Aufmerksamkeit von Nintendo vorbei. Das PR-Team des Unternehmens finde sie angeblich sogar „lustig“. Es scheint aber auch ganz andere Stimmungslagen im Unternehmen zu geben.

Das behauptet jedenfalls der Journalist Imran Khan in einem ResetEra-Thread, auf den ein Reddit-User nun aufmerksam macht. Als sich dort jemand fragt, was Nintendos PR-Abteilung angesichts all der Leaks denken muss, hinterlässt Khan den folgenden Kommentar: „Soweit ich weiß, finden sie eine Menge Sachen, die im Umlauf sind, lustig. Die Pläne haben sich nicht geändert.“

Das deckt sich mit der Aussage der ehemaligen Nintendo-Mitarbeiterin Krysta Yang, die ebenfalls zustimmt, dass das Ankündigungsdatum – angesichts der vielen vermeintlichen Leaks – nicht geändert wurde. „So wild diese Leaks auch sind, Nintendo wird an seinem Plan festhalten“, sagt sie via Twitter. „Sie haben ein Datum im Kopf und werden auf keinen Fall nachgeben.“

Es scheint aber auch Leute mit anderer Stimmungslage im Unternehmen zu geben. „Es ist jetzt keine gute Zeit für sie, es ist eine unangenehme Zeit für sie“, sagt Kit Ellis, ehemals bei Nintendo of America als Director of Social Media Marketing and Original Content angestellt, laut GamesRadar. „Ihnen gefällt nicht, was passiert, aber sobald sie diese Sache ankündigen und Spiele zeigen und sie sich auf den Weg machen und ihre Informationen teilen … wird vieles davon in den Rückspiegel geraten.“ Ellis merkte an, dass „das Wichtigste“ sei, dass noch keine Switch-2-Spiele durchgesickert seien.

Lange gedulden müssen sich Fans nicht mehr, soll die Konsole doch bis spätestens dem 31. März enthüllt werden – also innerhalb des laufenden Geschäftsjahres. Spekuliert wird derzeit vielerorts, dass diese Enthüllung noch im Januar stattfindet.

