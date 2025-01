Skies of Arcadia: Neues Trademark, ältere Gerüchte und aktuelle Strategie lassen Fans hoffen

„Skies of Arcadia“-Fans, es gibt Gründe zur Hoffnung. SEGA hat neue Markeneinträge für Skies of Arcadia und dessen japanischen Titel Eternal Arcadia eingereicht. Die Einträge wurden am 16. Januar 2025 registriert und am 24. Januar öffentlich.

Während eine solche Eintragung nicht zwangsläufig eine Bestätigung für ein neues Spiel bedeutet, kommt sie zu einem interessanten Zeitpunkt. SEGA arbeitet derzeit aktiv an Neuauflagen und Remakes mehrerer Klassiker, darunter Jet Set Radio, Streets of Rage, Golden Axe, Shinobi und Crazy Taxi. In diesem Kontext scheint alles möglich.

Und das ist noch nicht alles: Bereits Ende 2023 sorgte ein Bericht des XboxEra-Podcasts für Aufsehen, als der bekannte Insider Nick „Shpeshal Nick“ Baker behauptete, ein Remaster von Skies of Arcadia sei bei SEGA in Arbeit. Er gab an, Screenshots aus dem Projekt gesehen zu haben, wenngleich keine weiteren Details – etwa zu Plattformen – bekannt wurden. Offiziell bestätigt wurde das Remaster seitdem nicht.

Skies of Arcadia erschien ursprünglich im Jahr 2000 für die SEGA Dreamcast und erhielt 2002 eine erweiterte Neuauflage für den Nintendo GameCube unter dem Namen Skies of Arcadia Legends. Trotz seiner positiven Kritiken und einer treuen Fangemeinde wurde das Spiel seither nie erneut aufgelegt.

Die erneute Markeneintragung könnte ein weiteres Indiz dafür sein, dass SEGA tatsächlich an einer Wiederbelebung des RPG-Klassikers arbeitet. Angesichts der aktuellen Strategie des Unternehmens, zahlreiche ältere Marken zurückzubringen, wäre eine Neuauflage von Skies of Arcadia nicht überraschend. Jetzt heißt es: Tee trinken.

via Gematsu, FinalWeapon, Bildmaterial: Skies of Arcadia, SEGA via Mobygames