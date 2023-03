Medienbericht: Hoffnung auf ein Remaster von Skies of Arcadia durch Insider geschürt

Eine kürzlich veröffentlichte Ausgabe des XboxEra Podcast liefert potenziell spannende Neuigkeiten für RPG-EnthusiastInnen. Bei SEGA sei nämlich aktuell Remaster von Skies of Arcadia in Arbeit.

Nach 20 Jahren Funkstille

Das behauptet zumindest Nick „Shpeshal Nick“ Baker, der behauptet, Screenshots aus dem Projekt gesehen zu haben. Schenkt man Baker Glauben, wäre das in der Tat – vor allem für Rollenspiel-Freunde – eine äußerst erfreuliche Nachricht.

Skies of Arcadia erschien nämlich ursprünglich im Jahr 2000 für SEGAs Dreamcast. Während der Titel von der Presse durchaus positiv aufgenommen wurde, blieb er ein Geheimtipp unter Genre-Fans. Immerhin erreichte SEGAs Heimkonsole seinerzeit leider kein besonders großes Publikum.

2003 folgte in Nordamerika eine Neuauflage für Nintendos GameCube – Skies of Arcadia Legends. Seitdem herrscht allerdings Funkstille – in den letzten 20 Jahren erfolgten keinerlei Anstrengungen, SEGAs gelobtes Rollenspiel-Projekt für ein größeres Publikum verfügbar zu machen. Schade!

Rieko Kodama, die maßgeblich an Skies of Arcadia und davor auch an der „Phantasy Star„-Serie beteiligt war, verstarb im letzten Mai. Eine Revitalisierung von Skies of Arcadia wäre sicher auch vor diesem Hintergrund eine schöne Geste.

Mehr Details – etwa darüber, für welche Konsolen die potenzielle Neuauflage erscheinen soll – lieferte man nicht. Wie immer gilt: Bis zu einer offiziellen Ankündigung seitens SEGA bleiben alle Angaben mit Vorsicht zu genießen.

Bildmaterial: Skies of Arcadia, SEGA