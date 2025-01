In die düstere Welt von The First Berserker: Khazan könnt ihr bald vorab kostenlos eintauchen

Falls ihr am „Hardcore-Action-RPG“ The First Berserker: Khazan interessiert seid, gibt es gute Neuigkeiten: Wie Entwickler Neople bekannt gab, wird eine spielbare Demo zum Spiel ab dem 16. Januar 2025 auf PC-Steam, PlayStation 5 und Xbox Series verfügbar sein.

Die Demo soll dauerhaft zugänglich bleiben, auch über die Veröffentlichung des Spiels hinaus, das am 27. März 2025 erscheint. Sie ermöglicht SpielerInnen, vorab in die düstere Welt von Khazan einzutauchen. Zu den konkreten Inhalten machte der Entwickler in der Twitter-Bekanntgabe keine weiteren Angaben.

Im Zentrum des Spiels steht der namensgebende Khazan, der seinen eigenen Tod überwindet und aufbricht, um die Ereignisse aufzudecken, die zu seinem Fall führten, und Rache an seinen Feinden zu üben.

Bereits bei den The Game Awards 2024 sorgte das Spiel mit einem eindrucksvollen Cinematic-Trailer für Aufsehen. Der Trailer entstand in Zusammenarbeit mit den renommierten Russo Brothers und kombinierte die dynamische Action ihres Stils mit packenden Kampfszenen aus dem Spiel.

Das Spiel, das tief in der Welt von Dungeon Fighter Online verwurzelt ist, wurde von den Entwicklern als moderne 3D-Hommage an das Original beschrieben. Obwohl The First Berserker: Khazan aufgrund seines fordernden Gameplays oft mit Soulslike-Titeln verglichen wird, betonten die Entwickler, dass es nicht als solcher konzipiert wurde. Stattdessen liegt der Fokus darauf, die Essenz von Dungeon Fighter Online in ein modernes Spielerlebnis zu übertragen.

