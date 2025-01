Pokémon GO hat vielleicht eine neue „Pokémon Presents“-Ausgabe unabsichtlich enthüllt

Ein Update für Pokémon Go hat möglicherweise ungewollt auf eine kommende „Pokémon Presents“-Präsentation im Februar 2025 hingewiesen. Ein neuer Textstring im Spiel verweist demnach auf „Pokémon Presents 2025 x GO Tour: Unova Timed Research“.

Fans vermuten, dass dieser Text auf ein Event hinweist, das nach direkt nach einer kommenden „Pokémon Presents“-Präsentation beginnen wird. Eine „Pokémon Presents“ im Februar wäre alles andere als eine Überraschung. Vielmehr dürften die meisten Fans sie ohnehin fest eingeplant haben.

Denn die Show findet schon traditionell jährlich im Februar anlässlich des Pokémon Day statt, dem Jahrestag der Veröffentlichung von Pokémon Rote und Grüne Edition am 27. Februar 1996 in Japan. Die Erwähnung von Unova, der Region aus der fünften Pokémon-Generation, hat allerdings mehr Spekulationen ausgelöst. Einige Fans vermuten, dass dies ein Hinweis auf mögliche Remakes dieser Spiele sein könnte.

Wahrscheinlicher ist allerdings, dass der Unova-Bezug einfach mit den aktuellen Ereignissen in Pokémon GO zusammenhängt. In der Vergangenheit hat Niantic ähnliche thematische Inhalte in das Spiel integriert.

Die wahrscheinliche Präsentation im Februar dürfte nicht nur für Fans von Pokémon GO und der fünften Generation interessant sein. Bereits im letzten Jahr wurde während Pokémon Presents das nächste Spiel der Pokémon-Legenden: Z-A angekündigt. Neue Informationen zu diesem Spiel sind überfällig, soll es doch noch 2025 erscheinen.

via VGC, Bildmaterial: Pokémon Presents, The Pokémon Company