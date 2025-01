3 Games für 49 Euro: Sammler sollten jetzt schnell sein – mit Switch und PS5

Wie so oft bietet sich bei Media Saturn in diesem noch jungen Jahr die erste gute Gelegenheit, ein bisschen Weihnachtsgeld loszuwerden. Dort startete man jetzt eine neue „3 Games für 49 Euro“-Aktion. Vor allem für Fans des Haptischen bietet sich dabei die ein oder andere Möglichkeit, die Sammlung günstig zu vervollständigen.

Mit dabei sind auch PS5- und Switch-Games. Eines der noch preisintensiven Highlights ist Disney Epic Mickey: Rebrushed. Für PS5 könntet ihr euch zum Beispiel Assassin’s Creed Mirage, Prince of Persia: The Lost Crown, The Quarry, Sea of Stars oder Alone in the Dark in den Warenkorb legen.

Für Nintendo Switch warten beispielsweise Disney Classic Collection, Blasphemous 2, South Park: Snow Day, Darkest Dungeon 2 oder Cuphead auf euer Regal. Bei Bedarf solltet ihr schnell sein, die beliebtesten Games sind oft schnell vergriffen. War für euch etwas dabei?

Bildmaterial: New Super Mario Bros. 2, Nintendo